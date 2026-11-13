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تكنولوجيا وعلوم

لماذا تعمل بعض التطبيقات بسرعة وأخرى ببطء على الهانف؟

Lebanon 24
13-11-2026 | 10:19
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لماذا تعمل بعض التطبيقات بسرعة وأخرى ببطء على الهانف؟
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يلاحظ كثير من مستخدمي الهواتف الذكية ظاهرة محيّرة تتمثل في اختلاف سرعة الإنترنت بين التطبيقات، رغم الاتصال بشبكة واي فاي أو بيانات الهاتف نفسها؛ فقد يعمل تطبيق واتساب بسرعة عند إرسال الرسائل، بينما يستغرق إنستغرام وقتاً أطول لتحميل الصور، أو يتوقف يوتيوب مؤقتاً أثناء مشاهدة مقطع فيديو.
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ولا تعني هذه المشكلة بالضرورة وجود خلل في اتصال الإنترنت، إذ تتداخل مجموعة من العوامل التقنية التي تحدد سرعة استجابة كل تطبيق، بدءاً من الخوادم التي يعتمد عليها، وصولاً إلى طريقة معالجة البيانات وأداء الهاتف نفسه.
 
ويُعد موقع الخوادم أحد أبرز العوامل المؤثرة في سرعة التطبيقات؛ فالشركات المطوّرة لا تعتمد بالضرورة على البنية التحتية نفسها، بل تمتلك شبكات وخوادم موزعة في مناطق جغرافية مختلفة.

وعندما يتصل المستخدم بخادم قريب جغرافياً، قد يستغرق وصول البيانات وقتاً أقل، مقارنة بالاتصال بخادم بعيد أو يعاني ضغطاً كبيراً في عدد الطلبات.

لذلك يمكن أن يعمل تطبيق بسرعة، بينما يتأخر تطبيق آخر رغم استخدام الاتصال نفسه.
 
وتختلف احتياجات التطبيقات من البيانات بحسب طبيعة استخدامها؛ فتطبيقات المراسلة التي تعتمد على النصوص لا تحتاج عادةً إلى نقل كميات كبيرة من المعلومات، بخلاف منصات الفيديو التي تتطلب تحميل البيانات بصورة مستمرة.

كما تؤثر جودة المحتوى في سرعة التحميل، إذ يحتاج تشغيل فيديو بدقة 4K إلى نطاق ترددي أكبر من تشغيل الفيديو نفسه بدقة أقل.

ولهذا قد يبدو الإنترنت سريعاً عند تصفح الرسائل، لكنه أبطأ عند مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الجودة.
 
وتعتمد تطبيقات الهواتف الذكية على تقنية التخزين المؤقت Cache، التي تسمح بحفظ أجزاء من الصور والملفات والمحتوى على الجهاز، بهدف تسريع عرضها عند العودة إليها.

وتساعد هذه التقنية في تقليل الحاجة إلى تحميل البيانات من الإنترنت في كل مرة، ما يجعل بعض التطبيقات تبدو أسرع من غيرها، خصوصاً عند تكرار الاستخدام.
 
وتلعب البرمجة دوراً أساسياً في تحديد سرعة التطبيق؛ فبعض التطبيقات مصمم لتحميل المحتوى تدريجياً، بينما تعتمد تطبيقات أخرى على عمليات أكثر تعقيداً قد تؤخر ظهور النتائج.

كذلك تختلف كفاءة التطبيقات في إدارة الاتصالات المتزامنة ومعالجة البيانات، وهو ما ينعكس على تجربة المستخدم حتى عندما تكون جودة الشبكة مستقرة.
 
قد يتأثر أداء التطبيقات بازدحام الشبكة، أو بوجود قيود على نقل البيانات، فضلاً عن إعدادات توفير استهلاك الإنترنت والبطارية. كما يمكن أن يؤدي استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، أو تشغيل تطبيقات عديدة في الخلفية، أو ضعف موارد الهاتف إلى بطء الاستجابة وتحميل المحتوى.

وينصح بتحديث التطبيقات ونظام تشغيل الهاتف بانتظام، ومقارنة الأداء بين شبكة واي فاي وبيانات الهاتف، ومراجعة إعدادات توفير البيانات، وإيقاف خدمات VPN مؤقتاً عند اختبار الاتصال.

ومن المفيد أيضاً مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات التي تواجه مشكلات، والتأكد من عدم وجود استهلاك كبير للإنترنت من تطبيقات تعمل في الخلفية. (إرم نيوز) 
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