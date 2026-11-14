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تكنولوجيا وعلوم

"إكس" توسّع مساحة النشر.. 20 صورة وفيديو في منشور واحد بدلاً من 4

Lebanon 24
14-11-2026 | 14:06
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إكس توسّع مساحة النشر.. 20 صورة وفيديو في منشور واحد بدلاً من 4
إكس توسّع مساحة النشر.. 20 صورة وفيديو في منشور واحد بدلاً من 4 photos 0
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أعلنت منصة "إكس" عن تحديث جديد يتيح للمستخدمين إرفاق ما يصل إلى 20 صورة ومقطع فيديو في المنشور الواحد، بدلاً من الحد السابق البالغ 4 عناصر، في خطوة تمنحهم مساحة أكبر لمشاركة المحتوى دون الحاجة إلى نشره في منشورات متفرقة.

ويتيح التحديث الجديد مرونة أكبر في نشر الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بالأحداث والرحلات والتغطيات الإخبارية، خصوصاً لصناع المحتوى والصحفيين الذين يعتمدون على الوسائط المرئية في منشوراتهم.
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وبحسب موقع «9to5Mac»، كشف جوناه كاتز، المسؤول عن هندسة تطبيقات الهواتف في المنصة، عن الميزة الجديدة، التي أصبحت متاحة عبر نسخة الويب، فيما بدأ طرحها تدريجياً على تطبيقات الهواتف بنظامي iOS وأندرويد.

ويمكن للمستخدمين الذين لم تصلهم الميزة بعد تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، للتحقق من توفرها، في إطار سلسلة التحديثات التي تسعى «إكس» من خلالها إلى تطوير تجربة النشر وتعزيز إمكانات مشاركة المحتوى. (إرم نيوز)
 
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