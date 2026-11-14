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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تغيّر قواعد البحث بالذكاء الاصطناعي.. إجابات أذكى وتفاصيل أكثر!

Lebanon 24
14-11-2026 | 04:00
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غوغل تغيّر قواعد البحث بالذكاء الاصطناعي.. إجابات أذكى وتفاصيل أكثر!
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أعلنت شركة "غوغل" عن تحديث كبير لمحرك البحث، يهدف إلى تقديم إجابات أكثر دقة وتفصيلاً، من خلال توظيف نموذج الذكاء الاصطناعي «Gemini 4 Hydrogen»، القادر على فهم الأسئلة المعقدة والمتعددة الأجزاء، حتى عند احتوائها على أخطاء إملائية أو صياغة غير واضحة.
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ويتيح التحديث الجديد تقسيم السؤال إلى عمليات بحث متعددة ومتزامنة، ثم جمع المعلومات وتحليلها لتقديم إجابات منظمة تشمل الصور والجداول وأدوات تفاعلية، إلى جانب مقارنات تساعد المستخدمين على اتخاذ قراراتهم.

كما يتميز النموذج بسرعة أكبر وقدرات محسّنة في التفكير والبرمجة وتنفيذ المهام متعددة الخطوات.

ويأتي هذا التطوير ضمن توجه «غوغل» لتحويل محرك البحث من مجرد أداة لعرض الروابط إلى منصة ذكية تفهم استفسارات المستخدمين وتقدم لهم إجابات مباشرة وأكثر شمولاً، مع إتاحة مصادر إضافية للتوسع في المعلومات. (إرم نيوز)
 
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