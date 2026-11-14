تحذير لمستخدمي هواتف "غوغل".. تحديث جديد قد يتسبب بمشكلات مزعجة

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ووفقاً لتقرير نشره موقع "Tech Advisor"، فإن تحديث "November Pixel Drop" الذي بدأت غوغل طرحه للهواتف المدعومة خلال الأسبوع الجاري، يتضمن مجموعة من التحسينات والميزات الجديدة، لكنه ترافق أيضاً مع ظهور أعطال برمجية لدى بعض المستخدمين.ومن أبرز المشكلات التي جرى الإبلاغ عنها، تجمّد تطبيق الكاميرا بصورة كاملة، بحيث يتعذر على المستخدم رؤية الصورة أو التقاطها، سواء عبر تطبيق الكاميرا الأساسي أو التطبيقات الأخرى التي تعتمد على الكاميرا.وأشار التقرير إلى وجود حل مؤقت لهذه المشكلة، يتمثل في إيقاف صلاحية الوصول إلى الكاميرا من الإعدادات السريعة، والانتظار لمدة خمس دقائق تقريباً قبل إعادة تفعيلها وفتح التطبيق مجدداً.ولم تقتصر الشكاوى على الكاميرا، إذ أبلغ بعض المستخدمين عن استجابة غير متوقعة للمس على شاشة القفل، حتى عند تعطيل خاصية تشغيل الشاشة بالنقر عليها.كذلك، ظهرت مشكلات تتعلق بلوحة الإشعارات، التي أصبحت تستجيب ببطء في بعض الحالات، وتتطلب محاولات إضافية لإغلاقها.وسُجلت أيضاً أعطال في خاصية الشاشة الدائمة التشغيل "Always-On Display"، إذ ظهرت لوحة الإشعارات مكان المعلومات المعتادة لدى بعض المستخدمين، فضلاً عن صعوبات في تغيير شكل الساعة على شاشة القفل.أما وضع سطح المكتب "Desktop Mode"، فتأثر بدوره بعدد من المشكلات، بينها استمرار خروج الصوت من مكبرات الهاتف بدلاً من الجهاز المتصل، والحاجة إلى إبقاء شاشة الهاتف قيد التشغيل لاستخدام بعض وظائفه.ورغم تعدد هذه الشكاوى، أوضح التقرير أن الأعطال لا تبدو واسعة الانتشار، ما يعني أن بعض المستخدمين قد يتمكنون من تثبيت التحديث من دون مواجهة أي مشكلة.ينصح التقرير مستخدمي هواتف Pixel الذين لم يثبتوا التحديث بعد بالتريث إلى حين اتضاح حجم المشكلات ومعالجتها، خصوصاً إذا كانوا يعتمدون على الهاتف بصورة أساسية في العمل.ومن المفيد أيضاً الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الصور والملفات والبيانات المهمة قبل تثبيت التحديثات الكبيرة، ومتابعة التصحيحات التي تصدرها الشركة.لكن من المهم التمييز بين تأجيل تحديث يتضمن ميزات جديدة وبين تجاهل تحديثات أمنية ضرورية، إذ إن تأخير التصحيحات الأمنية قد يعرّض الجهاز لمخاطر أخرى.وتسلط هذه المشكلات الضوء على أهمية مراقبة استقرار التحديثات الجديدة قبل تثبيتها، حتى عندما تصدر عن شركات تكنولوجية كبرى.