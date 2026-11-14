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تكنولوجيا وعلوم

هل تدفع أموالاً لا تعرف عنها شيئاً؟ ميزة جديدة من "غوغل" تكشف اشتراكاتك المنسية

Lebanon 24
14-11-2026 | 11:00
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هل تدفع أموالاً لا تعرف عنها شيئاً؟ ميزة جديدة من غوغل تكشف اشتراكاتك المنسية
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أعلنت شركة "غوغل" إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على إدارة نفقاتهم الشخصية، واكتشاف الاشتراكات الشهرية التي قد يستمرون في دفع رسومها من دون الانتباه إليها، وذلك من خلال ربط خدمة Google Wallet بتطبيق Gemini.
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وبحسب إعلان رسمي نشرته الشركة في 13 تشرين الثاني، تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتحليل معاملاتهم المالية، ومراجعة عادات الإنفاق، والحصول على اقتراحات تساعدهم على تنظيم ميزانياتهم بصورة أفضل.

وتعتمد الخدمة على ربط Gemini بمحفظة Google Wallet، مع إمكانية ربط الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان عبر خدمة Plaid، ما يسمح للذكاء الاصطناعي بالاطلاع على البيانات المالية التي يوافق المستخدم على مشاركتها.

ومن أبرز وظائف الميزة الجديدة، الكشف عن الاشتراكات المتكررة التي تُخصم رسومها بصورة تلقائية، مثل خدمات البث والتطبيقات المدفوعة والمنصات الرقمية.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يسأل Gemini عن الاشتراكات التي لا يزال يدفع مقابلها، أو عن الخدمات التي ارتفعت أسعارها خلال السنة الحالية، ليقوم التطبيق بمراجعة المعاملات المتاحة وتحديد الرسوم المتكررة والتغيرات في قيمتها.

ولا تقتصر الخدمة على الاشتراكات، بل تشمل أيضاً تحليل الإنفاق الشهري، ومقارنة المصاريف بين فترات مختلفة، وإنشاء رسوم بيانية توضح توزيع الأموال على الاحتياجات المختلفة.

كذلك، يستطيع المستخدم طلب المساعدة في وضع خطة ادخار، مثل تحديد المبلغ الذي ينبغي توفيره شهرياً للوصول إلى هدف مالي معين خلال ثلاثة أشهر.

وتتيح الميزة كذلك مراجعة مصاريف المناسبات والسفر والهدايا خلال العام السابق، واستخدام تلك البيانات لإعداد ميزانية أكثر دقة للفترة المقبلة.

كيف يمكن الاستفادة من الميزة؟

يمكن للمستخدمين المؤهلين الدخول إلى إعدادات Gemini، ثم الانتقال إلى قسم التطبيقات المتصلة وتفعيل الربط مع Google Wallet.

وبعد ذلك، يمكن استخدام الأمر @Google Wallet داخل المحادثة، وطرح أسئلة مثل: "ما الاشتراكات التي أدفع مقابلها شهرياً؟" أو "كيف يمكنني تخفيض نفقاتي خلال الأشهر المقبلة؟".

وفي ما يتعلق بالخصوصية، أكدت غوغل أن ربط الحسابات اختياري بالكامل، وأن Gemini يستطيع قراءة البيانات التي يصرّح المستخدم بالوصول إليها، لكنه لا يستطيع تحويل الأموال أو إدارة الحسابات أو تنفيذ عمليات استثمارية نيابة عنه.

كما يمكن إيقاف الاتصال في أي وقت من إعدادات الخدمة.

وتُطرح الميزة حالياً لمستخدمي Gemini في الولايات المتحدة، عبر الهواتف العاملة بنظامي أندرويد وiOS، إضافة إلى نسخة الويب، ولم تعلن الشركة موعد توسيع إتاحتها إلى بقية الدول.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه متزايد نحو تحويل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أدوات للإجابة عن الأسئلة إلى مساعدين رقميين قادرين على تحليل المعلومات الشخصية وتقديم اقتراحات عملية مرتبطة بالحياة اليومية.
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