تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"تشات جي بي تي" لم يعد للمحادثة فقط.. خدمة جديدة تتيح له الشراء والدفع نيابة عنك

Lebanon 24
14-11-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تشات جي بي تي لم يعد للمحادثة فقط.. خدمة جديدة تتيح له الشراء والدفع نيابة عنك
تشات جي بي تي لم يعد للمحادثة فقط.. خدمة جديدة تتيح له الشراء والدفع نيابة عنك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة "أوبن إيه آي"، الجمعة، إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم "محفظة تشات جي بي تي"، تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ عمليات شراء ودفع إلكتروني نيابةً عن المستخدمين، من دون الحاجة إلى الاطلاع على بيانات بطاقاتهم المصرفية، مع اعتماد إجراءات تحقق أمنية قبل إتمام كل معاملة.
Advertisement

وأوضحت الشركة أن الخدمة الجديدة طُوّرت بالتعاون مع شركات الدفع العالمية "فيزا" و"ماستركارد" و"أمريكان إكسبريس"، بهدف تسهيل عمليات التسوق باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على خصوصية المعلومات المالية للمستخدمين.

ومن المقرر أن تتوافر الخدمة في مرحلتها الأولى داخل الولايات المتحدة، لمشتركي "تشات جي بي تي برو" الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، شرط امتلاكهم بطاقات مصرفية مؤهلة وصادرة عن جهات أميركية، على أن يتم استخدامها عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي المعروفين باسم "دوتس" (Dots).

وتتيح الخدمة للمستخدم مراجعة تفاصيل المنتجات التي يرغب في شرائها، والاطلاع على القيمة الإجمالية للطلب والبطاقة المستخدمة في الدفع، قبل الموافقة النهائية على العملية من خلال وسائل تحقق بيومترية، مثل بصمة الإصبع أو تقنية التعرف إلى الوجه.

وفي ما يتعلق بحماية البيانات، تعتمد المحفظة نظاماً يقوم على استبدال معلومات البطاقة المصرفية الفعلية برمز دفع رقمي، ما يمنع التاجر ووكيل الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى التفاصيل الحساسة للبطاقة.

وتسعى "أوبن إيه آي" مستقبلاً إلى توسيع قدرات الخدمة، بحيث يتمكن المستخدمون من تفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي لإجراء مشتريات بصورة تلقائية، وفق شروط يحددونها مسبقاً، من بينها سقف الإنفاق، وأنواع المنتجات المسموح بشرائها، والفترات الزمنية المحددة لتنفيذ العمليات.

ويمثل هذا التوجه خطوة إضافية نحو دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التسوق والدفع الإلكتروني، والانتقال من استخدامه للبحث عن المنتجات ومقارنتها إلى تنفيذ عمليات الشراء نيابةً عن المستخدمين، ضمن ضوابط مالية وأمنية محددة.
مواضيع ذات صلة
كم دقيقة يقضي المراهقون مع "تشات جي بي تي"؟
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 08:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تسريب صور خاصة بمستخدمي "تشات جي بي تي".. توضيح من "أوبن إيه آي"
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 08:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير لمستخدمي "تشات جي بي تي".. مواضيع قد تعرّض حساباتكم للتعليق
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 08:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"تشات جي بي تي" في مواجهة القضاء... اتهامات بتقديم نصائح طبية خطيرة
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 08:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

أوبن إيه آي

إكسبريس

أمريكا

الزمني

بي تي

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:16 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-11-14
Lebanon24
14:16 | 2026-11-14
Lebanon24
14:00 | 2026-11-14
Lebanon24
11:00 | 2026-11-14
Lebanon24
08:00 | 2026-11-14
Lebanon24
06:30 | 2026-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24