"تشات جي بي تي" لم يعد للمحادثة فقط.. خدمة جديدة تتيح له الشراء والدفع نيابة عنك

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وأوضحت الشركة أن الخدمة الجديدة طُوّرت بالتعاون مع شركات الدفع العالمية "فيزا" و"ماستركارد" و"أمريكان "، بهدف تسهيل عمليات التسوق باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على خصوصية المعلومات المالية للمستخدمين.ومن المقرر أن تتوافر الخدمة في مرحلتها الأولى داخل ، لمشتركي "تشات جي بي تي برو" الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، شرط امتلاكهم بطاقات مصرفية مؤهلة وصادرة عن جهات أميركية، على أن يتم استخدامها عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي المعروفين باسم "دوتس" (Dots).وتتيح الخدمة للمستخدم مراجعة تفاصيل المنتجات التي يرغب في شرائها، والاطلاع على القيمة الإجمالية للطلب والبطاقة المستخدمة في الدفع، قبل الموافقة النهائية على العملية من خلال وسائل تحقق بيومترية، مثل بصمة الإصبع أو تقنية التعرف إلى الوجه.وفي ما يتعلق بحماية البيانات، تعتمد المحفظة نظاماً يقوم على استبدال معلومات البطاقة المصرفية الفعلية برمز دفع رقمي، ما يمنع التاجر ووكيل الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى التفاصيل الحساسة للبطاقة.وتسعى " إيه آي" مستقبلاً إلى توسيع قدرات الخدمة، بحيث يتمكن المستخدمون من تفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي لإجراء مشتريات بصورة تلقائية، وفق شروط يحددونها مسبقاً، من بينها سقف الإنفاق، وأنواع المنتجات المسموح بشرائها، والفترات الزمنية المحددة لتنفيذ العمليات.ويمثل هذا التوجه خطوة إضافية نحو دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التسوق والدفع الإلكتروني، والانتقال من استخدامه للبحث عن المنتجات ومقارنتها إلى تنفيذ عمليات الشراء نيابةً عن المستخدمين، ضمن ضوابط مالية وأمنية محددة.