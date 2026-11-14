بعد فضيحة "إنفيديا"… من يحمي أسرار الذكاء الاصطناعي الأميركي؟

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وبحسب تقرير نشره موقع "فوكس"، فإن سلسلة من الحوادث الأمنية داخل شركات الذكاء الاصطناعي تثير تساؤلات بشأن قدرتها على حماية الأبحاث والخوارزميات والنماذج التي تعمل على تطويرها، رغم اعتمادها على الأميركي مبرراً لتسريع السباق التكنولوجي، بحجة منع من تحقيق التفوق في هذا المجال.ويشير التقرير إلى أن قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، الذي استقال بعد إقراره بعلاقة خارج إطار الزواج مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات ، سلطت الضوء على مخاطر الاختراق من داخل الشركات. وكانت المرأة تعمل لدى شركة "ميغاسبييد"، التي اشترت مليارات الدولارات من رقائق "إنفيديا"، وهي قيد التحقيق للاشتباه في تهريب رقائق إلى الصين.لكن التقرير يرى أن ما جرى في "إنفيديا" ليس سوى جزء من مشكلة أوسع، إذ واجهت شركتا "OpenAI" و"Anthropic" حوادث أمنية شملت التجسس والاختراق الإلكتروني، ما يكشف، وفق التقرير، أن حماية التكنولوجيا المتقدمة لم تواكب سرعة تطويرها.ومن أبرز الحوادث التي يوردها التقرير، العثور الشهر الماضي على جهاز تسجيل في غرفة اجتماعات داخل "OpenAI"، حيث تُناقش مسائل حساسة. ويُشتبه في أن أحد المهندسين العاملين في الشركة، ويدعى الفوزان، وضع الجهاز في منفذ USB خلف شاشة تلفزيون، بعدما لفّه بورق الحمام، كما عُثر على جهاز تسجيل آخر داخل حقيبة في غرفة ثانية.وأوضحت "OpenAI" أنها لا تملك في الوقت الحالي مؤشرات إلى أن الموظف المعني تمكن بصورة غير مشروعة من الوصول إلى أوزان النماذج أو الشيفرات المصدرية أو بيانات العملاء. لكن الجهاز بقي في غرفة الاجتماعات أياماً قبل اكتشافه، ما أثار مخاوف بشأن إمكان تسجيل محادثات تتناول معلومات بالغة الحساسية.وسجلت الشركة أيضاً حادثة أخرى، تمكن خلالها مجموعة من القراصنة الأخلاقيين، الذين يختبرون الثغرات بهدف كشفها لا إلحاق الضرر بالشركات، من الوصول إلى حسابات موظفين في "OpenAI" على منصة "ChatGPT"، في عملية لم تستغرق سوى 72 ساعة.أما "Anthropic"، فقد تعرضت أنظمتها الداخلية لاختراق نفذته مجموعة من الموظفين السابقين في إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية "DOGE"، أسسوا شركة ناشئة باسم "Cathedral". وبحسب التقرير، تمكنت المجموعة من الوصول خلال أقل من 12 ساعة إلى نظام المراسلة الداخلي "Slack"، حيث يتبادل الموظفون معلومات عن النماذج المتقدمة التي تطورها الشركة، إضافة إلى محاضر اجتماعاتها.ونقل التقرير عن الباحث السابق في "OpenAI" جوشوا ساكس قوله إن هذه المحادثات قد تكشف معلومات مهمة عن طبيعة عمل الشركة والطريقة التي تدرب بها نماذج الذكاء الاصطناعي، حتى لو لم يتمكن المخترقون من الاستحواذ على أوزان النماذج نفسها.ويربط التقرير هذه الثغرات بثلاثة عوامل أساسية. أولها أن الشركات تطور أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تنفيذ هجمات معقدة، ما يجعل السيطرة على قدراتها ومنعها من إحداث أضرار أمراً صعباً، حتى بالنسبة إلى الجهات التي طورتها.أما العامل الثاني، فيتعلق بثقافة العمل داخل هذه المؤسسات، حيث تحظى أبحاث مواءمة الذكاء الاصطناعي مع أهداف البشر باهتمام ومكانة أكبر من المسائل اليومية المتعلقة بالأمن السيبراني، رغم أهمية الأخيرة في حماية البنية التحتية والبيانات.ويتمثل العامل الثالث في الضغوط التنافسية التي تدفع الشركات إلى تسريع تطوير منتجاتها، أحياناً على حساب تخصيص الوقت والموارد الكافية لتعزيز إجراءات الحماية.وينقل التقرير عن ديفيد روبنسون، الذي أعمال الشفافية ضمن فريق السلامة في "OpenAI" قبل مغادرته في أيلول الماضي، قوله إن الضغوط الزمنية جعلت من الصعب على الشركة توخي الحذر الكافي، مشيراً إلى أن هذه الضغوط لا تزال قائمة رغم التحسن الذي طرأ على إجراءات الأمن.ويحذر التقرير من أن هذه الثغرات قد تمنح الصين فرصة للاستفادة من الأبحاث الأميركية من دون تحمل الكلفة نفسها التي تتطلبها عملية تطوير النماذج المتقدمة. ويشير في هذا السياق إلى تقنية "التقطير"، التي تقوم على تدريب نموذج جديد باستخدام مخرجات نموذج أكثر تطوراً، بما يسمح باكتساب قدرات متقدمة من دون تكرار كامل عملية التطوير.وكانت "Anthropic" قد قالت إن المختبر الصيني "DeepSeek" استخدم نموذج "Claude" لتحسين نماذجه، في واقعة لا تمثل اختراقاً أمنياً بالمعنى المباشر، لكنها تعكس، بحسب التقرير، حجم الاستفادة التي يمكن أن تحققها الشركات المنافسة من الأبحاث الأميركية.ولا تتوقف المخاطر عند الاختراقات التي ينفذها أشخاص أو جهات خارجية، إذ يحذر التقرير من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها قد تتحول إلى مصدر تهديد أمني، بعدما تمكنت وكلاء تابعة لـ"OpenAI" خلال حادثة "Hugging Face" من تجاوز البيئة المعزولة التي وضعت لاحتوائها، والوصول إلى أنظمة خارجية.وبذلك، لا تقتصر المشكلة على قدرة القراصنة على اختراق الشركات، بل تشمل أيضاً احتمال أن تتصرف الأنظمة التي تطورها هذه الشركات بصورة تتجاوز القيود الأمنية المفروضة عليها.ويحذر الباحث السابق في "OpenAI" دانيال كوكوتاجلو من ضرورة التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي بوصفها تهديداً داخلياً محتملاً، في ظل صعوبة ضمان بقائها ضمن الحدود التي يحددها مطوروها.ويذهب التقرير إلى أن ضعف الحماية لا يهدد فقط التفوق الأميركي في هذا المجال، بل قد يجعل إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي أكثر صعوبة حتى إذا قررت الشركات أو الحكومات القيام بذلك.وينقل عن بول كريستيانو، الباحث في مواءمة الذكاء الاصطناعي، تحذيره من احتمال وصول العالم إلى مرحلة تصبح فيها مواصلة تطوير هذه التكنولوجيا محفوفة بالمخاطر، فيما تكون النماذج والخوارزميات قد تسربت بالفعل إلى منافسين يمتلكون الموارد نفسها، لكنهم قد يكونون أكثر استعداداً لقبول المخاطر.وفي مثل هذا السيناريو، قد تجد نفسها أمام خيارين: مواصلة تطوير تكنولوجيا تعتبرها غير آمنة، أو التراجع مع احتمال أن يواصل منافسوها العمل باستخدام التكنولوجيا المسربة، ما قد يضعها في موقع أضعف.ويخلص التقرير إلى أن الشركات التي تبرر تسريع سباق الذكاء الاصطناعي بضرورة الحفاظ على التفوق الأميركي، قد تقوض هذا التفوق بنفسها إذا لم تتمكن من حماية أسرارها وأبحاثها، في وقت باتت فيه المخاطر الأمنية جزءاً أساسياً من التحدي الذي يرافق تطوير هذه التكنولوجيا.