



ففي محركات الديزل، يمكن أن يشير ارتفاع مستوى الزيت إلى تسرب الوقود أو سائل التبريد إلى داخل المحرك واختلاطه بزيت التزييت، وهي مشكلة قد تهدد الأجزاء الداخلية للمحرك إذا لم تُكتشف مبكراً.

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وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أن ارتفاع مستوى الزيت لا يعني بالضرورة زيادة كميته بصورة طبيعية، بل قد يكون نتيجة دخول سوائل أخرى إليه؛ ما يغير خصائصه ويضعف قدرته على حماية الأجزاء المتحركة من الاحتكاك والتآكل، وقد يؤدي في النهاية إلى أضرار مكلفة في المحرك والشاحن التوربيني. قد تلاحظ ارتفاع مستوى زيت المحرك في سيارتك رغم أنك لم تضف إليه قطرة واحدة، وقد يبدو الأمر للوهلة الأولى علامة مطمئنة توحي بأن المحرك لا يستهلك الزيت، لكن الحقيقة قد تكون عكس ذلك تماماً.ففي محركات الديزل، يمكن أن يشير ارتفاع مستوى الزيت إلى تسرب الوقود أو سائل التبريد إلى داخل المحرك واختلاطه بزيت التزييت، وهي مشكلة قد تهدد الأجزاء الداخلية للمحرك إذا لم تُكتشف مبكراً.وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أن ارتفاع مستوى الزيت لا يعني بالضرورة زيادة كميته بصورة طبيعية، بل قد يكون نتيجة دخول سوائل أخرى إليه؛ ما يغير خصائصه ويضعف قدرته على حماية الأجزاء المتحركة من الاحتكاك والتآكل، وقد يؤدي في النهاية إلى أضرار مكلفة في المحرك والشاحن التوربيني.

وبحسب تقرير نشره موقع "SlashGear"، هناك عدة أسباب محتملة لهذه الظاهرة، بعضها يرتبط بأعطال ميكانيكية تستدعي التدخل السريع.



1. تسرب الوقود إلى زيت المحرك

يُعد اختلاط وقود الديزل بزيت المحرك أحد أبرز الأسباب المحتملة. فعندما لا يحترق الوقود بصورة كاملة داخل الأسطوانات، يمكن أن يتسرب جزء منه متجاوزاً حلقات المكابس (شنابر البستم)، ليصل إلى حوض الزيت ويختلط به.



وقد يحدث ذلك نتيجة خلل في حاقنات الوقود (البخاخات)؛ ما يؤدي إلى تخفيف كثافة الزيت وتقليل قدرته على التزييت.



ومن العلامات التي قد تساعد على اكتشاف المشكلة ظهور رائحة وقود الديزل بوضوح في الزيت.



هناك سبب آخر أكثر خطورة، وهو تسرب سائل التبريد إلى داخل المحرك واختلاطه بالزيت، وقد تظهر هذه المشكلة من خلال تحول الزيت إلى مظهر حليبي أو رغوي، سواء على مقياس الزيت أو داخل المحرك.



ومن المؤشرات الأخرى انخفاض مستوى سائل التبريد بصورة مستمرة، وقد ينتج التسرب عن تلف حشية رأس المحرك (جوان وش السلندر) أو حدوث تشققات في بطانة الأسطوانة.



3- إضافة كمية زائدة من الزيت أثناء الصيانة

لا يرتبط ارتفاع مستوى الزيت دائماً بوجود عطل ميكانيكي؛ ففي بعض السيارات التابعة للأساطيل والشركات، قد يتولى أكثر من شخص مسؤولية الصيانة وفحص مستويات السوائل، وقد يضيف أحدهم كمية من الزيت بهدف الوصول إلى الحد المسموح به على مقياس القياس، دون معرفة أن الزيت أُضيف بالفعل.



وفي هذه الحالة، قد يكون السبب مجرد زيادة كمية الزيت أثناء الصيانة الدورية، وليس تسرب سوائل أخرى إلى المحرك. 2. تسرب سائل التبريد إلى الزيتهناك سبب آخر أكثر خطورة، وهو تسرب سائل التبريد إلى داخل المحرك واختلاطه بالزيت، وقد تظهر هذه المشكلة من خلال تحول الزيت إلى مظهر حليبي أو رغوي، سواء على مقياس الزيت أو داخل المحرك.ومن المؤشرات الأخرى انخفاض مستوى سائل التبريد بصورة مستمرة، وقد ينتج التسرب عن تلف حشية رأس المحرك (جوان وش السلندر) أو حدوث تشققات في بطانة الأسطوانة.3- إضافة كمية زائدة من الزيت أثناء الصيانةلا يرتبط ارتفاع مستوى الزيت دائماً بوجود عطل ميكانيكي؛ ففي بعض السيارات التابعة للأساطيل والشركات، قد يتولى أكثر من شخص مسؤولية الصيانة وفحص مستويات السوائل، وقد يضيف أحدهم كمية من الزيت بهدف الوصول إلى الحد المسموح به على مقياس القياس، دون معرفة أن الزيت أُضيف بالفعل.وفي هذه الحالة، قد يكون السبب مجرد زيادة كمية الزيت أثناء الصيانة الدورية، وليس تسرب سوائل أخرى إلى المحرك.

4- تسرب زيت ناقل الحركة إلى المحرك

في بعض المعدات الثقيلة التي تعمل بمحركات الديزل، مثل اللوادر ذات العجلات، يمكن أن يتسرب سائل ناقل الحركة إلى زيت المحرك نتيجة تلف مانع التسرب الخلفي (Rear Seal)، ما يسمح بتسرب سائل محول واختلاطه بزيت المحرك داخل علبة المرافق.



ويمكن التمييز بين هذه الحالة وبعض حالات التسرب الأخرى، إذ لا يظهر الزيت بالضرورة بمظهر حليبي كما يحدث عند اختلاطه بسائل التبريد، كما لا تصدر عنه رائحة وقود الديزل المميزة. (إرم نيوز)