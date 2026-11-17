كشفت شركة عن ثلاثة عوامل رئيسية تسببت في انقطاع واسع النطاق لخدمات "مايكروسوفت 365" الأسبوع الماضي، ما أدى إلى اضطراب خدمات يستخدمها مئات الملايين من الأشخاص والشركات حول العالم.

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ونقلت مجلة " " عن لامانا، التنفيذي في مايكروسوفت لقطاعات "كوبايلوت" والوكلاء والمنصة، أن الانقطاع الذي وقع الخميس 12 تشرين الثاني نتج عن اجتماع ثلاثة عوامل، هي خلل تقني كان كامنا، وارتفاع الحمل على بوابة الشبكة، وانخفاض سعة الخوادم المتاحة.



وأوضح لامانا أن العامل الأول تمثل في خلل داخل عملية كانت تؤدي، في ظل ظروف معينة من الضغط، إلى تعطل الخوادم وتوقفها عن الاستجابة. وأشار إلى أن الخلل نتج عن إصلاح أُعد خصيصا لخوادم بوابة الشبكات في "مايكروسوفت 365"، مؤكدا أن الخلل والإصلاح لا ينطبقان على عمليات نشر نظام " " الأوسع نطاقا.



وأضاف أن التحديث المرتبط بالإصلاح جرى تثبيته في الماضي، وخضع لعملية نشر آمنة امتدت لأسابيع، من دون تسجيل مشكلات، قبل أن يعمل عالميا لأكثر من ثلاثة أشهر دون تأثير.



أما العامل الثاني، فتمثل في ارتفاع مفاجئ في الحمل على بوابة الشبكة، التي تعتمد عليها خدمات "مايكروسوفت 365". وقال لامانا إن الشركة تستخدم نظامين مستقلين ومختلفين لبوابات الشبكة بهدف تعزيز العزل والتوافر العالي، بما يسمح باستمرار عمل العديد من الخدمات حتى أثناء الأعطال والاضطرابات.



والعامل الثالث تمثل في انخفاض سعة الخوادم، إذ كانت نحو 14% من سعة خوادم البوابة غير متاحة بسبب مشكلة منفصلة وقعت في اليوم السابق.



وقال لامانا إن اجتماع ارتفاع الحمل مع انخفاض سعة الخوادم أدى إلى ظهور الخلل التقني الكامن منذ تموز، ما تسبب في تراكم الطلبات إلى أن توقفت الخوادم عن الاستجابة، خلال ذروة حركة الاستخدام في .



وبحسب "بيبول"، بدأت المشكلة قبل الساعة 11:17 صباحا بتوقيت الخميس، وسجل موقع "داون ديتيكتور" نحو 20 ألف بلاغ عن مشكلات في خمس خدمات رئيسية لمايكروسوفت في الدقيقة بعد نحو ساعتين من بدء الانقطاع.



وأكد لامانا أن مراجعة نهائية لما بعد الحادث ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الانقطاع.

