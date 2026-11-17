أعلنت شركة أوبو عن ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch 5 في ، لتكون أحدث إضافة إلى سلسلة الساعات الموجهة لمتابعة اللياقة البدنية، كما تمثل عودة الشركة إلى استخدام الشاشات المستطيلة في ساعاتها الذكية، بعد فترة طويلة من الاعتماد على التصميمات الأخرى.

وتأتي الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.85 بوصة، بدقة تبلغ 390 × 450 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 60 .

وتصل درجة السطوع العام للشاشة إلى 600 شمعة، بينما يبلغ الحد للسطوع 1500 شمعة، ما يساعد على وضوح المحتوى في ظروف الإضاءة المختلفة.

وتحصل الشاشة على حماية من زجاج Gorilla Glass 5، فيما يأتي الهيكل الأوسط للساعة مصنوعاً من الألومنيوم، بحسب تقرير نشره موقع "gsmarena".

ويبلغ سُمك Oppo Watch 5 نحو 9.2 ملليمتر عند أكثر نقاطها سُمكاً، بينما لا يتجاوز وزنها 25 غراماً من دون السوار، وهو ما يمنحها تصميماً خفيفاً نسبياً للاستخدام اليومي.

نظام ColorOS Watch 17 ومعالج BES2710IBP

تعمل الساعة بنظام التشغيل ColorOS Watch 17، وتعتمد على معالج BES2710IBP، كما تدعم الاتصال عبر Bluetooth 5.2 وتقنية الاتصال قريب المدى NFC.

وتتيح الساعة استخدام خدمات الدفع الإلكتروني " " و"ويشات باي" داخل الصين، إلى جانب نظام GPS مدمج يتيح تحديد الموقع مباشرة من الساعة دون الحاجة إلى الاعتماد على الهاتف.

كما توفر إمكانية الوصول إلى المساعد الذكي Xiaobu Assistant التابع لشركة أوبو، لتقديم خدمات المساعدة الصوتية وتنفيذ بعض المهام.

أكثر من 100 وضع لمتابعة الصحة واللياقة

على صعيد متابعة الصحة واللياقة البدنية، تضم Oppo Watch 5 مجموعة من المستشعرات التي تتيح قياس درجة حرارة الجلد ومعدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في ، إلى جانب مراقبة النوم ومستويات التوتر.

وتدعم الساعة تتبع الأنشطة الرياضية من خلال أكثر من 100 وضع مختلف، لتوفير بيانات عن مجموعة واسعة من التمارين والأنشطة البدنية.

كما تتمتع الساعة بمعياري مقاومة الماء والغبار IP68 وIP69، إضافة إلى مقاومة الماء حتى ضغط 5ATM، ما يجعلها مناسبة للاستخدام أثناء السباحة.

بطارية تدوم 7 أيام وسعر يبدأ من 150 دولاراً

تضم الساعة بطارية بسعة 351 مللي أمبير/ساعة، تقول "أوبو" إنها توفر فترة استخدام تصل إلى 7 أيام بين كل عملية شحن وأخرى، وفقاً لظروف الاستخدام.

وتتوفر Oppo Watch 5 باللونين والرمادي، مع مجموعة من خيارات الأساور بألوان البرتقالي والأبيض والبنفسجي والأخضر والأسود.

وطرحت "أوبو" الساعة في السوق بسعر يبلغ 999 يواناً، ما يعادل نحو 150 دولاراً.