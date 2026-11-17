بعد انتظار استمر 13 عاماً منذ إصدار الجزء السابق، تستعد شركة "Rockstar Games" لإطلاق لعبة "Grand Theft Auto VI" في 19 تشرين الثاني، مع عودة الأحداث إلى مدينة "فايس سيتي" الخيالية، وشخصيتين رئيسيتين تقودان القصة الجديدة، وسط ترقب تجاري واسع للعبة التي يُنتظر أن تصبح أحد أبرز إصدارات صناعة الترفيه.

وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" تعود السلسلة إلى عام 1997، عندما بدأت بلعبة بسيطة تتيح للاعبين التجول في مدن خيالية وسرقة السيارات والهروب من الشرطة. لكن إصدار "Grand Theft Auto III" عام 2001 شكّل نقطة تحول، بعدما نقل التجربة إلى عالم ثلاثي الأبعاد مفتوح، أتاح للاعبين حرية أكبر في استكشاف المدينة وتنفيذ المهمات والتفاعل مع البيئة المحيطة.

ومنذ ذلك الحين، توسعت السلسلة في تقديم عوالم أكبر وقصص سينمائية وشخصيات أكثر تفصيلاً، وأثرت في ألعاب أخرى اعتمدت نمط العالم المفتوح، بينها "Assassin's Creed" و"The Elder Scrolls" و"The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

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لوسيا وجيسون في قلب القصة

تدور أحداث الجزء الجديد في "فايس سيتي"، المدينة المستوحاة من ميامي، ضمن ولاية خيالية تحمل اسم "ليونيدا" وتشبه ولاية الأميركية، وتضم شواطئ وطرقاً سريعة ومراكز للحياة الليلية وأنشطة إجرامية.

وتتمحور القصة حول شخصيتي لوسيا كامِينوس وجيسون دوفال، وهما شريكان تجمعهما علاقة عاطفية وحياة إجرامية. وتبدأ حكاية لوسيا بعد خروجها من السجن، فيما يحاول جيسون، الجندي السابق الذي دخل عالم تهريب المخدرات في منطقة "ليونيدا كيز"، البحث عن مسار مختلف.

لكن مهمة إجرامية تبدو بسيطة تنقلب إلى سلسلة من الأحداث التي تورطهما في مؤامرة تمتد عبر الولاية. وتشير المقاطع الترويجية إلى قصة تجمع بين السرقات والخيانة والعلاقات الشخصية، إلى جانب السخرية الاجتماعية التي اشتهرت بها السلسلة.

وكشفت الشركة عن عدد من الشخصيات المساندة، بينها لص المصارف راؤول باوتيستا، ومنتج الموسيقى الطموح دريكوان بريست، ومالك الملاهي الليلية بوبي آيك.

أما بالنسبة إلى الأصوات المشاركة، فما زالت الشركة تحجب أسماء معظم المؤدين الذين يؤدون أصوات لوسيا وجيسون. لكن الممثل الأميركي ستيفن روت أكد مشاركته في اللعبة خلال حديث مع وكالة "أسوشيتد برس" في أيلول، بعدما تعرف الجمهور إلى صوته في المواد الترويجية. وربطت تقارير اسمه بشخصية براين هيدر، وهو مهرّب مخدرات سابق، لكن "روكستار" لم تؤكد رسمياً هذا الدور.

موسيقى تتفاعل مع أحداث اللعبة

وتحافظ الموسيقى على حضورها البارز في الجزء الجديد، إذ استعانت الشركة بالثنائي الإلكتروني الفرنسي "Justice"، المؤلف من غاسبار أوجيه وكزافييه دي روزناي، لإنتاج الموسيقى الأصلية للعبة.

ووفقاً للشركة، ستتغير الموسيقى تبعاً لتحركات اللاعب والأحداث التي يمر بها، بما يجعلها متفاعلة مع البيئات والمواقف داخل اللعبة.

ومن المقرر إصدار ألبوم يضم 30 مقطوعة موسيقية في 11 كانون الأول، بمشاركة فنانين بينهم "Tame Impala" و"SZA" و"King Gizzard & The Lizard Wizard" و"Gesaffelstein". كما ستتضمن اللعبة محطات إذاعية داخلية ومجموعة من الأغنيات الأصلية.

470 مليون نسخة للسلسلة

وتشير بيانات شركة "Take-Two Interactive" الناشرة إلى أن ألعاب السلسلة باعت أكثر من 470 مليون نسخة حول العالم، فيما تجاوزت مبيعات "Grand Theft Auto V"، التي صدرت عام 2013، 230 مليون نسخة.

وحققت اللعبة الخامسة مليار دولار من مبيعات التجزئة خلال ثلاثة أيام فقط من إطلاقها، فيما ساهم نمط اللعب الجماعي عبر الإنترنت "GTA Online" في استمرار إقبال اللاعبين عليها من خلال التحديثات والأنشطة والمشتريات داخل اللعبة.

ومن المقرر أن تصبح "GTA VI" متاحة للعب عند منتصف الليل في 19 تشرين الثاني، على منصتي "PlayStation 5" و"Xbox Series X/S". ويمكن لمن طلبوا النسخة الرقمية مسبقاً تحميل ملفات اللعبة قبل موعد الإطلاق، لكن التحميل المسبق لا يتيح اللعب المبكر.

ورغم مقاطع ترويجية وتفاصيل أساسية حول الشخصيات والعالم والموسيقى، لا تزال جوانب عدة غير معلنة، بينها كامل الأنشطة المتاحة وآليات اللعب والتفاصيل المتعلقة بمستقبل النسخة الجماعية عبر الإنترنت.