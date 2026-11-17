قد تحمل الإشارات الاتية من أقدم ضوء في دلائل على ظواهر فيزيائية لا تفسرها النظريات العلمية الحالية، بعدما رصد باحثون احتمال حدوث طفيف في استقطاب هذا الضوء أثناء انتقاله عبر الفضاء، في ظاهرة قد تساعد على فهم أسرار المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

وتتمحور الدراسة حول ما يُعرف بـ"إشعاع الخلفية الكونية الميكروي"، وهو وهج إشعاعي متبقٍ من مرحلة مبكرة من عمر الكون، يعود إلى نحو 380 ألف سنة بعد الانفجار العظيم، قبل قرابة 13.8 مليار سنة. ويتيح هذا الإشعاع للعلماء دراسة الظروف التي سادت في المراحل الأولى من تاريخ الكون.

وبحسب تقرير نشره موقع "ساينس "، تشير بعض الملاحظات إلى احتمال حدوث تغير طفيف في استقطاب هذا الإشعاع خلال رحلته عبر الكون، وهي ظاهرة تُعرف باسم "الانكسار المزدوج الكوني". وإذا تأكدت، فقد تشير إلى عمليات فيزيائية تتجاوز ما يشرحه النموذج المعياري للجسيمات، وربما توفر معطيات جديدة عن المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

لكن التحدي الأساسي يتمثل في التأكد من أن الإشارة المرصودة مصدرها الكون فعلاً، وليست نتيجة خلل في أجهزة الرصد. إذ إن انحرافاً ضئيلاً للغاية في محاذاة كواشف الاستقطاب داخل التلسكوبات قد ينتج إشارة مشابهة لتلك التي يُفترض أنها ناجمة عن الظاهرة الكونية.

ولمعالجة هذه المشكلة، طوّر باحثون في جامعة في سان دييغو تقنية جديدة لاختبار دقة قياس زوايا الاستقطاب بين مجموعات مختلفة من الكواشف. واختبر الفريق طريقته باستخدام بيانات سابقة جمعها القمر الاصطناعي "بلانك"، الذي رصد إشعاع الخلفية الكونية بتفصيل كبير.

وقاد البحث الباحث ما بعد الدكتوراه أنتو لونابان، إلى جانب أستاذ الفيزياء براين كيتينغ والأستاذ المشارك كام أرنولد، ونُشرت نتائجه في مجلة "The Astrophysical Journal Letters".

واعتمدت الطريقة على مقارنة خرائط منفصلة للاستقطاب أنتجتها مجموعات مختلفة من كواشف "بلانك"، بدلاً من الاكتفاء بقياس موحد. فإذا كانت الظاهرة الكونية حقيقية، يفترض أن تظهر بصورة متسقة في الخرائط المختلفة، فيما تساعد الفروقات بينها على تحديد أخطاء المعايرة في أجهزة الرصد.

وحلّل الباحثون ثماني خرائط للاستقطاب، وقارنوا نتائجهم بطريقة تحليل معتمدة تُعرف باسم "مينامي-كوماتسو". وأظهرت المقارنة نتائج متوافقة، إذ بلغ تقدير زاوية الانكسار المزدوج الكوني 0.37 درجة، بهامش خطأ قدره 0.12 درجة.

لكن الباحثين شددوا على أن هذا التوافق لا يشكل تأكيداً مستقلاً على أن الضوء القديم تعرّض فعلاً للدوران، بل يبيّن أن التقنية الجديدة قادرة على إعادة إنتاج نتائج التحليلات السابقة، مع توفير وسيلة إضافية لاختبار الأخطاء المحتملة في معايرة الأجهزة.

ولا تقتصر أهمية هذه التقنية على دراسة استقطاب الضوء، إذ قد تساعد أيضاً في البحث عن موجات الجاذبية التي يُعتقد أنها نشأت خلال المراحل الأولى جداً من عمر الكون، خلال فترة التوسع السريع المعروفة باسم "التضخم الكوني".

ويراقب العلماء في هذا المجال أنماطاً محددة في استقطاب الخلفية الكونية، أبرزها ما يُعرف بأنماط "B"، التي قد تحمل آثاراً لموجات الجاذبية البدائية. ولم يُرصد حتى الآن النمط المرتبط بهذه الموجات، وقد يشكل اكتشافه دليلاً مهماً على بعض نماذج التضخم الكوني.

وتكمن الصعوبة في أن أخطاء المعايرة البسيطة قد تجعل الإشارات الأقوى، المعروفة بأنماط "E"، تبدو وكأنها أنماط "B"، ما قد يؤدي إلى تفسير خلل في أجهزة الرصد على أنه اكتشاف كوني.

ويرى الباحثون أن الحاجة إلى اختبارات مستقلة ستزداد مع تطور المراصد وقدرتها على قياس استقطاب الضوء بدقة أكبر، ولا سيما في التجارب المقبلة مثل "مرصد سيمونز".

وتكتسب فرضية الانكسار المزدوج الكوني اهتماماً إضافياً لأنها قد ترتبط بفيزياء تتجاوز النموذج المعياري، الذي لا يقدم تفسيراً كاملاً لهوية المادة المظلمة أو أصل الطاقة المظلمة. وتشكل هاتان الظاهرتان معاً نحو 95% من كثافة الطاقة الكلية في الكون.

ومن بين التفسيرات النظرية المطروحة وجود حقل افتراضي مرتبط بجسيمات شبيهة بالأكسيونات، قد يتفاعل مع الضوء ويغيّر استقطابه تدريجياً خلال انتقاله عبر الكون، إلا أن وجود هذه الجسيمات لم يُثبت حتى الآن. وتربط تفسيرات أخرى الظاهرة بحقول مرتبطة بالطاقة المظلمة.

وبينما لا يزال تأكيد الإشارة الكونية موضع بحث، توفر التقنية الجديدة وسيلة إضافية للتمييز بين الحقيقية والأخطاء التقنية، في خطوة قد تساعد العلماء على اختبار فرضيات تتعلق بأصل الكون ومكوناته.