تعمل شركة أميركية ناشئة على مشروع غير مألوف يهدف إلى توفير ضوء الشمس بعد غروبها، عبر إطلاق أقمار اصطناعية مزودة بمرايا عاكسة توجه أشعة الشمس نحو مناطق محددة على الأرض خلال الليل، في خطوة تقول الشركة إنها قد تساعد على زيادة إنتاج الطاقة الشمسية وتوفير الإنارة لعمليات الإنقاذ والطوارئ.

وبحسب تقرير نشره موقع "Space.com"، تستعد شركة "Reflect Orbital" لإطلاق أول قمر تجريبي لها خلال الربع الثاني من عام 2027، بعدما حصلت على موافقة رسمية من الحكومة الأميركية لاختبار التقنية في الفضاء.

ويأتي هذا التطور بعدما أعلنت الشركة، في 10 تشرين الثاني، حصولها على تمويل جديد بقيمة 73.5 مليون دولار، ليرتفع إجمالي التمويل الذي جمعته إلى أكثر من 100 مليون دولار. كما تعمل على تجهيز القمر الأول، المعروف باسم "Eärendil-1"، لاختبار آلية نشر العاكس وتوجيه الضوء والتحكم في مكان انعكاسه وتوقيته.

وتقوم الفكرة على وضع مرايا كبيرة في مدار أرضي منخفض، تعكس أشعة الشمس باتجاه مواقع محددة على سطح الأرض، بما يسمح بتوفير إضاءة بعد حلول الظلام. وتسعى الشركة إلى استخدام هذه التقنية لتمديد ساعات عمل محطات الطاقة الشمسية، عبر توجيه الضوء إلى ألواحها خلال الليل، إضافة إلى دعم فرق البحث والإنقاذ في المناطق النائية ومواقع ، وإضاءة مواقع العمل والحقول الزراعية.

اختبار أولي على الأرض

وفي إطار التحضير للمشروع، أجرت الشركة في 10 تشرين الأول اختباراً ميدانياً في منطقة لون باين بولاية ، لمحاكاة الإضاءة التي يُفترض أن توفرها الأقمار الاصطناعية مستقبلاً.

واستخدمت خلال التجربة معدات إنارة متنقلة لتسليط الضوء على منطقة جبلية، بمشاركة متطوعين من مجموعة "تشاينا ليك" للإنقاذ الجبلي، الذين اختبروا معدات وإجراءات البحث والإنقاذ في ظروف ليلية. واستمر الاختبار من السابعة مساءً حتى منتصف الليل، وبلغت شدة الإضاءة في البقعة المستهدفة نحو 0.7 لومن.

وقالت الشركة إن فرق البحث والإنقاذ والاستجابة للكوارث ستكون من بين أوائل الجهات المستفيدة من الخدمة، مشيرة إلى أن التجربة هدفت إلى محاكاة ظروف استخدامها الفعلية قبل تشغيل الأقمار في المدار.

كما أعلنت "Reflect Orbital" شراء رحلتين لإطلاق أقمارها عبر شركة "Skyroot Aerospace" ، في إطار خطتها لتأمين عمليات الإطلاق وتوسيع برنامج الاختبارات.

50 ألف مرآة بحلول 2035

ولا تقتصر طموحات الشركة على قمر تجريبي واحد، إذ تستهدف تشغيل ما لا يقل عن 50 ألف قمر مزود بمرايا عاكسة بحلول عام 2035. ومن شأن هذا العدد، وفق تصور الشركة، أن يتيح توجيه الضوء إلى مناطق مختلفة، وزيادة مدة الإضاءة من خلال تناوب الأقمار التي تمر فوق الموقع المستهدف.

وتقول الشركة إن الأقمار ستكون مزودة بأنظمة للتحكم في اتجاه الانعكاس، بما يسمح بتحديد المناطق التي يصل إليها الضوء، وإطفاء الخدمة أو خفض شدتها عند الحاجة. كما تشير إلى أنها تعمل على وضع مناطق استبعاد حول مواقع المراصد الفلكية ومناطق مراقبة السماء المظلمة.

مخاوف من تلويث سماء الليل

لكن المشروع يواجه اعتراضات من علماء الفلك ومراقبي النجوم، الذين يحذرون من أن انتشار آلاف المرايا في المدار قد يزيد التلوث الضوئي ويؤثر في رصد الأجرام السماوية، فضلاً عن احتمال انعكاس الضوء على البيئة والحياة البرية والإيقاعات الطبيعية المرتبطة بتعاقب الليل والنهار.

وكانت مخاوف مماثلة قد أثيرت بشأن تأثير الأقمار العاكسة في صفاء السماء، ولا سيما أن الضوء المنعكس قد يكون مرئياً من مناطق بعيدة عن النقطة التي يستهدفها القمر، بحسب ظروف الرصد والبيئة المحيطة.

في المقابل، تقول الشركة إن الأقمار ستكون مطفأة عندما لا تقدم الخدمة، وإنها مصممة للحد من سطوعها في أوضاع التشغيل غير المخصصة للإنارة، مع إمكانية إيقاف الضوء أو خفض شدته في أي مرحلة. كما تشير إلى أن تقديم الخدمة سيخضع لموافقات متعددة، تشمل الجهات المحلية والسلطات المعنية.

وتؤكد "Reflect Orbital" أنها تتعاون مع علماء وباحثين وجهات معنية بحماية السماء المظلمة، وأن ملاحظاتهم ساهمت في تطوير تصميم الأقمار وخطط تشغيلها.

ولا يزال المشروع في مرحلة الاختبار، إذ ينتظر أن يوفر إطلاق القمر الأول بيانات فعلية عن كفاءة العواكس وآلية الضوء وتأثير التقنية، قبل اتخاذ قرارات بشأن توسيع الأسطول الفضائي.