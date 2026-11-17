كشف اختبار ميداني لثلاثة من أحدث الهواتف القابلة للطي، أجري في دبي، عن تفاوت واضح في أداء الكاميرات، ولا سيما عند تصوير الأجسام البعيدة، بعدما تفوق هاتف "شاومي 18 فولد" على "آيفون ديو" و"غالاكسي زد فولد 8"، مستفيداً من عدسة تقريب بصري مخصصة تفتقر إليها منافساه.

وأجرى الصحافي التقني نيراف غونديا المقارنة بين الهواتف الثلاثة في مناطق مختلفة من دبي مارينا، خلال ظروف إضاءة متباينة، بدأت بأشعة الشمس القوية في منتصف النهار، مروراً بالغروب والإضاءة الليلية، وصولاً إلى الأماكن الداخلية ذات الإضاءة الخافتة والألوان الاصطناعية.

وبحسب تقرير نشره موقع " Central"، يعتمد كل من "آيفون ديو" و"غالاكسي زد فولد 8" على كاميرتين خلفيتين، رئيسية واسعة وأخرى فائقة الاتساع، من دون عدسة تقريب بصري مخصصة. ولذلك، يعتمدان على اقتصاص الصور رقمياً ومعالجة الصورة بواسطة البرمجيات عند الانتقال إلى مستويات تقريب أعلى.

في المقابل، يضم "شاومي 18 فولد" منظومة كاميرات ثلاثية طورت بالتعاون مع "لايكا"، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة تقريب منظاري بدقة 50 ميغابيكسل توفر تقريباً بصرياً يبلغ 3.3 أضعاف.

التقريب البصري يحسم المنافسة

ظهر الفارق الأكبر عند تصوير الأجسام البعيدة، إذ حافظت كاميرا شاومي على تفاصيل أكثر وضوحاً بفضل عدسة التقريب المخصصة، فيما بدأت صور الهاتفين الآخرين تفقد دقتها مع تجاوز مستوى التقريب ثلاثة أضعاف.

وعند تقريب الصورة إلى نحو أربعة أضعاف، تفوق آيفون ديو على هاتف في بعض التفاصيل، مثل وضوح الكتابات والخطوط الدقيقة. لكن عدسة شاومي المنظارية قدمت نتائج أكثر حدة، وحافظت على تفاصيل الأقمشة واللافتات والحواف المعدنية، حتى عند مستويات تقريب أعلى.

وعند اختبار التقريب لمسافات طويلة، وصل شاومي 18 فولد إلى 96 ضعفاً، مقارنة بحد أقصى يقارب 11 ضعفاً في آيفون ديو و9.6 أضعاف في غالاكسي زد فولد 8. ووفق التقرير، حافظت صور شاومي على تفاصيل أكثر قابلية للاستخدام، حتى عند تصوير عناصر بعيدة جداً في أفق دبي مارينا.

أداء متفاوت في التصوير النهاري والليلي

في التصوير النهاري، قدمت الهواتف الثلاثة صوراً واضحة، لكن لكل منها نقاط قوة مختلفة. فقد تميز شاومي بألوان أكثر دفئاً وثراءً، خصوصاً مع نمط "لايكا فايبرانت"، فيما تفوق آيفون في التعامل مع المشاهد ذات التباين العالي، محافظاً على تفاصيل المناطق المظللة والمضيئة في الصورة.

أما سامسونغ، فقدم ألواناً أكثر برودة وتبايناً أقوى، لكنه فقد بعض التفاصيل في المناطق شديدة الظل.

وفي التصوير بزاوية واسعة جداً، تفوق آيفون وسامسونغ على شاومي، إذ توفر كاميرتاهما مجال رؤية أوسع. ولفت الاختبار إلى أن عدسة شاومي ذات البعد البؤري 17 ملم تلتقط مساحة أضيق مقارنة بعدسة سامسونغ البالغة 13 ملم وآيفون البالغة 14 ملم.

ومع حلول الليل، تقارب أداء آيفون وشاومي في التصوير بالكاميرا الرئيسية، لكن الاختلاف ظهر في طريقة التعامل مع الإضاءة. فقد حافظ آيفون على تفاصيل الظلال مع تقليل التشويش، فيما قدم شاومي تبايناً جيداً وانعكاسات واضحة للأضواء على المياه.

في المقابل، سجلت كاميرا سامسونغ في بعض اللقطات حساسية مرتفعة للضوء، ما أدى إلى ظهور تشويش وتراجع التفاصيل في المناطق المظلمة.

وعند التقريب الليلي، تفوق شاومي بفضل عدسته المنظارية، فيما حافظ آيفون على تفاصيل الإضاءة بصورة أفضل من سامسونغ في بعض المشاهد. أما الأخير، فظهرت في صوره أحياناً مناطق مضاءة أكثر من اللازم، مع تراجع وضوح التفاصيل عند استخدام التقريب الرقمي.

شاومي للصور وآيفون في المدى الديناميكي

وفي الأماكن الداخلية ذات الإضاءة المحدودة والإنارة الملونة، أظهر شاومي قدرة أفضل على التعامل مع بعض المشاهد، ولا سيما الإضاءة الحمراء، مع الحفاظ على ألوان أكثر قرباً من الواقع. أما آيفون وسامسونغ، فكان أداؤهما أفضل في بعض الحالات التي تتطلب المحافظة على تفاصيل مصادر الضوء القوية، مثل اللافتات المضيئة.

وفي صور البورتريه، جاء شاومي في المرتبة الأولى بفضل تأثير العزل الطبيعي والألوان الدافئة للبشرة، تلاه آيفون، فيما اعتمد سامسونغ عزلاً أقل حدة في الخلفية.

لكن سامسونغ حقق أفضل نتيجة في صور السيلفي الجماعية باستخدام الكاميرا الخارجية، بفضل زاوية التصوير الأوسع التي تسمح بإدخال أكثر من شخص في الإطار. أما آيفون، فواجه صعوبة في هذا الجانب بسبب ضيق زاوية الكاميرا الأمامية، فضلاً عن محدودية أدوات التحكم عند استخدام الكاميرات الخلفية لالتقاط الصور الذاتية.

الترتيب النهائي

وفق تقييم الاختبار، تصدر شاومي 18 فولد معظم الفئات، بما فيها التصوير النهاري والتقريب والتصوير الليلي والأماكن الداخلية والبورتريه. وحل آيفون ديو ثانياً في التقييم العام، مستفيداً من أدائه في التصوير بالزاوية الواسعة والمدى الديناميكي والتعامل مع الإضاءة الليلية، فيما جاء غالاكسي زد فولد 8 في المرتبة الثالثة إجمالاً، رغم تفوقه في صور السيلفي الجماعية.

وخلص التقرير إلى أن وجود عدسة تقريب بصري مخصصة يشكل فارقاً أساسياً في تجربة التصوير بالهواتف القابلة للطي، خصوصاً أن التصميم النحيف لهذه الأجهزة لا يمنع بالضرورة توفير منظومة كاميرات متقدمة.