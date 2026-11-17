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تتصاعد المخاوف في قطاع الطيران المدني من انتشار عمليات التشويش الإلكتروني على أنظمة الملاحة الجوية، بعدما تجاوزت تأثيراتها مناطق النزاعات العسكرية، ما يهدد دقة تحديد مواقع الطائرات وسلامة الرحلات.وتتمثل أبرز المخاطر في التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، إلى جانب عمليات التلاعب بالإشارات المعروفة باسم "Spoofing"، التي قد تدفع أجهزة الملاحة إلى عرض بيانات ومواقع غير صحيحة.ويؤدي التشويش إلى إضعاف الإشارات أو فقدانها، بينما يعتمد التزييف الإلكتروني على إرسال إشارات مضللة، ما قد يربك أنظمة الملاحة ويضطر الطيارين إلى استخدام أنظمة بديلة أو تغيير مسارات الرحلات.وتتركز هذه الظاهرة في مناطق شرق والبحر الأسود والشرق الأوسط والبلطيق، حيث تمتد تأثيرات الحرب الإلكترونية المرتبطة بالنزاعات العسكرية إلى المجال الجوي المدني.ورغم أن فقدان إشارات "GPS" لا يعني فقدان السيطرة على الطائرة، بفضل وجود أنظمة ملاحة احتياطية، فإن استمرار التشويش يثير مخاوف بشأن دقة الملاحة واحتمال تأخير الرحلات أو تغيير مساراتها.وفي مواجهة هذه التحديات، تعمل الجهات الأوروبية المختصة بسلامة الطيران على تعزيز مراقبة التداخلات الإلكترونية وتطوير وسائل للتحقق من صحة الإشارات، إلى جانب تدريب الطيارين على التعامل مع اضطرابات الملاحة.