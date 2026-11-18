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قد تتعرض الهواتف الذكية للاختراق من دون علم أصحابها، إذ تستطيع بعض البرمجيات الخبيثة سرقة البيانات الشخصية وكلمات المرور ومراقبة نشاط المستخدم. ومع ذلك، هناك علامات قد تشير إلى وجود نشاط مشبوه على الجهاز.ووفقاً لتقرير نشره موقع "BGR" المتخصص في التكنولوجيا، فإن خمس علامات رئيسية قد تدل على تعرض الهاتف للاختراق:1- ظهور تطبيقات مجهولة: وجود تطبيقات لم يثبتها المستخدم، قد تكون مصممة لسرقة المعلومات والبيانات الشخصية.2- تنبيهات تسجيل دخول غير متوقعة: تلقي رموز تحقق أو إشعارات بمحاولات دخول إلى الحسابات من دون طلبها.3- الإعلانات المنبثقة المتكررة: ظهور إعلانات بصورة مفاجئة، حتى خارج متصفح الإنترنت، ما قد يشير إلى وجود تطبيقات ضارة.4- استنزاف البطارية وارتفاع الحرارة: نفاد شحن الهاتف بسرعة أو ارتفاع حرارته بصورة غير معتادة نتيجة نشاط برمجيات تعمل في الخلفية.5- زيادة استهلاك الإنترنت: ارتفاع مفاجئ في استخدام البيانات، قد ينتج عن إرسال معلومات من الهاتف إلى جهات خارجية.ولا تعني هذه المؤشرات بالضرورة تعرض الجهاز للاختراق، إذ قد تكون مرتبطة بمشكلات تقنية أو تحديثات النظام.وينصح الخبراء بمراجعة التطبيقات المثبتة، وتحديث نظام التشغيل، وتجنب تحميل البرامج من مصادر مجهولة، إلى جانب تغيير كلمات المرور وتفعيل المصادقة الثنائية عند الاشتباه بوجود اختراق.