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قد تبدو الرموز الصغيرة الموجودة بجانب منافذ "USB" في الحواسيب والأجهزة الإلكترونية مجرد علامات عادية، لكنها في الواقع تكشف معلومات مهمة عن سرعة نقل البيانات وإمكانات الشحن والوظائف التي يدعمها كل منفذ.ويُعد رمز "الشوكة الثلاثية" العلامة الأشهر لمنافذ USB، فيما تشير إضافة الأحرف "SS" إلى دعم تقنية "SuperSpeed" التي توفر سرعات نقل أعلى. وقد تظهر أرقام مثل 5 أو 10 أو 20 للدلالة على السرعة القصوى بالغيغابت في الثانية.وتساعد ألوان المنافذ أيضاً في التمييز بينها، إذ يشير الأزرق غالباً إلى نقل بيانات أسرع، بينما قد يدل الأحمر أو الأصفر على إمكانات شحن إضافية، بما فيها شحن الأجهزة أثناء إيقاف تشغيل الحاسوب، وفقاً لمواصفاته.أما رمز البطارية فيشير عادةً إلى دعم الشحن، في حين قد تحمل منافذ "USB-C" علامات خاصة بتقنيات مثل "Thunderbolt" أو إخراج الفيديو، ما يتيح توصيل شاشات خارجية ووحدات تخزين عالية السرعة.ورغم أهمية هذه العلامات، فإن الألوان ليست معياراً موحداً بين الشركات، لذلك يُنصح بالرجوع إلى المواصفات الرسمية للجهاز للتأكد من قدرات المنفذ واختيار الأنسب للشحن أو نقل الملفات.