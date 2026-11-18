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قد تظهر علامة قطرة ماء على شاشة بعض هواتف " "، مصحوبة برسالة تمنع شحن الجهاز عبر منفذ USB، حتى لو لم يتعرض الهاتف للماء بشكل مباشر.وبحسب تقرير لموقع "SlashGear" التقني، تشير العلامة إلى اكتشاف رطوبة داخل منفذ الشحن، ما يدفع نظام الحماية إلى إيقاف الشحن السلكي مؤقتاً، لتجنب حدوث تلف كهربائي أو تآكل في المكونات الداخلية.ولا يعني ظهور التحذير بالضرورة سقوط الهاتف في الماء، إذ قد تتسبب الرطوبة المرتفعة أو التكثف في تفعيله، حتى في الأجهزة للماء.ولمعالجة المشكلة، يُنصح بفصل كابل الشحن فوراً، وتجفيف الهاتف بقطعة قماش ناعمة، ثم توجيه منفذ الشحن إلى الأسفل وهز الجهاز برفق للتخلص من الرطوبة، قبل تركه في مكان جيد التهوية حتى يجف تماماً.ويحذر الخبراء من استخدام مجفف الشعر أو وضع الهاتف داخل ، لأن الحرارة المرتفعة وبقايا الأرز قد تتسبب بأضرار إضافية.وفي حال استمرار ظهور العلامة رغم جفاف الجهاز، يمكن تجربة كابل آخر أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق "USB Settings" من إعدادات الهاتف، مع اللجوء إلى مركز صيانة متخصص إذا استمرت المشكلة.