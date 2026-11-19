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أطلقت منصة إنستغرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل القصص (Stories) بعد نشرها، من دون الحاجة إلى حذفها وإعادة تحميلها، في خطوة تنهي مشكلة طالما واجهت مستخدمي التطبيق.وتمنح الميزة المستخدمين مهلة تصل إلى 15 دقيقة بعد نشر القصة لإجراء تعديلات تشمل تصحيح الأخطاء الإملائية، وتغيير الموسيقى والنصوص والتعليقات، مع الاحتفاظ بالمشاهدات والإعجابات والردود التي حققتها القصة.ويمكن استخدام الخاصية من خلال قائمة الخيارات في القصة المنشورة، واختيار «تعديل القصة» (Edit Story)، فيما ستظهر علامة «تم التعديل» للمشاهدين عند إجراء أي تغيير.وتكتسب الميزة أهمية خاصة لصناع المحتوى وأصحاب الحسابات التجارية، إذ تتيح تصحيح الأخطاء من دون خسارة التفاعلات أو إعادة نشر المحتوى.وبحسب تقرير نشره موقع «Engadget»، يتضمن التحديث أيضاً تحسينات على أدوات إنشاء القصص، أبرزها خيارات جديدة لألوان الخلفيات والتدرجات اللونية، وتسهيل مشاركة عدة صور وتنسيقها.وبدأت إنستغرام طرح الميزة تدريجياً للمستخدمين، على أن تتوافر للحسابات تباعاً مع وصول التحديث. (إرم نيوز)