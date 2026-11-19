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تستعد منصة لإجراء تعديل على آلية احتساب المشاهدات، من خلال اعتماد مقياس جديد يُعرف باسم «المشاهدة الجماعية» (Co-views)، يحتسب عدد الأشخاص الذين يشاهدون الفيديو معاً عبر شاشة تلفزيون واحدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد المشاهدات الظاهرة.وبحسب موقع «إنغادجت»، سيشمل التحديث الفيديوهات الطويلة ومقاطع «شورتس» والبث المباشر، لكنه سيقتصر على المشاهدة عبر أجهزة التلفزيون، دون الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.وستعتمد المنصة على نموذج إحصائي لتقدير عدد المشاهدين أمام الشاشة، من دون استخدام الكاميرات أو الميكروفونات أو مستشعرات الأجهزة للتعرف عليهم.ويهدف التغيير إلى تقديم صورة أدق عن حجم الجمهور، خصوصاً أن يوتيوب يسجل أكثر من مليار ساعة مشاهدة يومياً عبر أجهزة التلفزيون.لكن ارتفاع أعداد المشاهدات لن يعني زيادة الأرباح، إذ أكدت المنصة أن التعديل لن يؤثر في عائدات الإعلانات أو شروط الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب، وستبقى الأرباح مرتبطة بالمشاهدات المؤهلة وساعات المشاهدة المعتمدة. (إرم نيوز)