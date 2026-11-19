كشفت ثغرة أمنية في لغة البرمجة "جافا" عن مخاطر تهدد أنظمة الحاسوب، بعدما أظهرت أبحاث إمكانية استغلال خلل في معالجة الشفرات للوصول غير المصرح به إلى الأنظمة والتحكم بها بالكامل.

واكتشف الثغرة باحثون في شركة "كاليف" الناشئة المتخصصة بالأمن السيبراني، بمساعدة نموذج GPT-6 Cyber التابع لشركة " إيه آي"، والذي لم يُطرح للاستخدام العام حتى الآن.

وتكمن المشكلة في برنامج فك ترميز Base64 المدمج في لغة جافا، إذ يمكن أن يؤدي إدخال سلسلة تتألف من 64 حرفًا من حرف A تتبعها علامة = إلى حدوث خلل في الذاكرة على بعض الأجهزة، ما يتسبب عادةً في تعطل النظام. إلا أن استغلال الثغرة بطرق معينة قد يسمح بتجاوز التعطيل والوصول الكامل إلى النظام من دون إذن.

وأظهرت اختبارات "كاليف" إمكانية استغلال هذا الخلل لاختراق نظام Keycloak، المستخدم على نطاق واسع لإدارة تسجيل الدخول وتأمين الوصول إلى الحسابات، وتعتمد عليه مؤسسات كبرى، بينها المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN) ووكالة الفضاء الأميركية (NASA).

وتبرز خطورة الاكتشاف مع الانتشار الواسع للغة جافا، التي تعتمد عليها قطاعات حيوية، مثل المصارف والمستشفيات وشركات الطيران والمؤسسات الحكومية، فضلًا عن استخدامها لدى نحو 90% من الشركات المدرجة على قائمة "فورتشن 500".

ورغم ذلك، تشير "كاليف" إلى أن استغلال الثغرة ليس سهلًا، ما يمنح الجهات المعنية بحماية الأنظمة فرصة لمعالجتها.

وكانت شركة "أوراكل" قد أصدرت تحديثًا أمنيًا مهمًا يوم الثلاثاء، من دون الإشارة صراحةً إلى الثغرة، فيما حثّت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية (CISA) المؤسسات على تحديث أنظمتها فورًا.

لكن المشكلة تكمن في احتمال عدم حصول بعض الأنظمة على التحديثات اللازمة، ما قد يبقيها عرضة للاختراق لسنوات. وتقدّر "كاليف" أن تستمر تداعيات الثغرة في بعض الأنظمة بين خمس وعشر سنوات، وفق موقع "Engadget" التقني.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد انقطاعات شهدتها خدمات مايكروسوفت وإدارة الطيران الفيدرالية وعدد من المصارف وشركة "أبل" خلال الأسبوع الماضي.

ورغم عدم صدور تصريحات رسمية تربط تلك الانقطاعات بالذكاء الاصطناعي، فإن هذه الحوادث تعيد تسليط الضوء على هشاشة البنية التحتية الرقمية، ومدى استعدادها لمواجهة التحديات التكنولوجية المتسارعة، في ظل تصاعد سباق التطور التقني عالميًا.