أطلق تطبيق " " اختبارًا لخدمة تخزين سحابي مستقلة، تتيح حفظ النسخ الاحتياطية للمحادثات مباشرة على خوادمه، دون استهلاك مساحة "آي كلاود" أو حسابات ، وذلك لمجموعة محدودة من مستخدمي آيفون وأندرويد.

وتوفر الخدمة مساحة مجانية تبلغ 2 غيغابايت، مع إمكانية الحصول على سعات أكبر عبر اشتراكات مدفوعة.

وبحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في رصد تحديثات التطبيق، بدأت الميزة بالظهور لدى مستخدمي النسخة التجريبية على أندرويد، قبل أن تصل إلى عدد محدود من مستخدمي آيفون.

مساحة تخزين مستقلة

وتأتي الخطوة لتخفيف الضغط على المساحات السحابية، إذ تُحتسب نسخ "واتساب" الاحتياطية ضمن سعة "آي كلاود" لدى مستخدمي آيفون، وضمن مساحة حساب غوغل المشتركة مع "جيميل" و"غوغل درايف" و"صور غوغل" لدى مستخدمي أندرويد.

ويمكن تفعيل الخدمة من خلال "الإعدادات"، ثم "الدردشات" و"النسخ الاحتياطي للدردشات"، واختيار خوادم "واتساب" وجهةً للحفظ، مع الإبقاء على خيار التخزين التقليدي.

حماية البيانات

ويشترط التطبيق تفعيل التشفير التام بين الطرفين قبل رفع النسخ الاحتياطية، بما يمنع "واتساب" و"ميتا" من الاطلاع على محتوياتها.

كما يدعم تأمينها بتقنية "مفتاح المرور" (Passkey)، عبر بصمة الإصبع أو الوجه أو رمز قفل الهاتف، أو باستخدام مفتاح تشفير مؤلف من 64 رقمًا.

ورغم توحيد الخدمة على النظامين، لا يمكن استعادة نسخة محفوظة من آيفون على أندرويد أو العكس. ولتفادي فقدان المحادثات عند تغيير الهاتف، ينصح التطبيق باستخدام أداة "نقل الدردشات" مباشرة.

السعات الإضافية وموعد الإطلاق

وإلى جانب المساحة المجانية، يحصل مشتركو "واتساب بلس" على 100 غيغابايت إضافية، فيما تصل السعة إلى 4 تيرابايت لمشتركي باقات "ميتا وان"، بحسب الفئة.

وفي حال إلغاء الاشتراك المدفوع، يحتفظ التطبيق بآخر نسخة احتياطية لمدة 4 أشهر قبل حذفها نهائيًا.

ورُصدت الميزة في الإصدارات التجريبية لأندرويد وآيفون، فيما لا يزال طرحها تدريجيًا دون تحديد موعد رسمي لإتاحتها لجميع المستخدمين.