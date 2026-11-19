أعلنت منصة "إنستغرام"، التابعة لشركة "ميتا"، إطلاق أداة جديدة تتيح لصنّاع المحتوى حماية مقاطع الفيديو الأصلية الخاصة بهم من السرقة وإعادة النشر من دون إذن.

وتحمل الميزة اسم "حماية المحتوى"، وهي متاحة بالفعل على منصة " "، وتهدف إلى اكتشاف حالات استخدام مقاطع الفيديو الأصلية لصنّاع المحتوى من قبل مستخدمين آخرين من دون موافقتهم.

وتعتزم "ميتا" توسيع نطاق الأداة لتشمل المحتوى المُنتج باستخدام ، بحيث لا تقتصر مهمتها على رصد عمليات إعادة النشر التقليدية.

استجابة لمخاوف صنّاع المحتوى

ويأتي إطلاق هذه الميزة في ظل تزايد مخاوف صنّاع المحتوى من سهولة نسخ أعمالهم الأصلية وإعادة تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي باتت تتيح التلاعب بمقاطع الفيديو الموجودة وإعادة استخدامها بطرق مختلفة، بحسب موقع " " المتخصص في .

وأوضحت "إنستغرام" أن الأداة تعمل على فحص محتوى المنصة باستمرار، بهدف رصد أي استخدام غير مصرح به لمقاطع الفيديو المحمية. وفي حال اكتشاف تطابق مع أحد مقاطع "ريلز" الأصلية بعد نشره من حساب آخر، يتلقى صاحب المحتوى إشعاراً بذلك.

خيارات متعددة للتعامل مع المحتوى المسروق

وتتيح الأداة لصنّاع المحتوى مجموعة من الخيارات للتعامل مع المقاطع المطابقة، إذ يمكنهم حظر ظهور الفيديو على منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك"، أو إضافة علامة "الأصل بواسطة" إليه، بما يتيح للمشاهدين الانتقال إلى المقطع الأصلي.

كما يمكنهم الإبقاء على الفيديو متاحاً للجمهور مع متابعة أدائه، أو التنازل عن المطالبة بحقوق مقطع "ريلز"، بما يسمح باستمراره على منصات "ميتا".