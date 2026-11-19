تقترب شركة OpenAI من دخول سوق الهواتف الذكية، مع ظهور مؤشرات جديدة على تقدم مشروعها لتطوير هاتف يعتمد بصورة أساسية على ، إذ كشفت تقارير من سلاسل التوريد أن شركة FIH Mobile، التابعة لمجموعة فوكسكون، حصلت على طلبات لتجميع الهاتف المرتقب.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "Securities Times" في 19 تشرين الثاني، نقلاً عن مصادر في سلاسل التوريد، أن شركة FIH Mobile المدرجة في بورصة ، حصلت على طلبات مشروع هاتف "OpenAI"، وستتولى تجميع الأجهزة النهائية.

وتتخصص "FIH Mobile" في تصميم وتصنيع وتجميع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى، فيما تُعد الشركة الأم "فوكسكون" واحدة من أبرز المسؤولة عن تجميع هواتف آيفون لصالح "أبل".

ولم يكشف التقرير عن التصميم النهائي للهاتف أو حجم الطلبات التي حصلت عليها الشركة، كما لم يحدد موعد بدء الإنتاج التجاري واسع النطاق.

موعد إطلاق هاتف "OpenAI" بين 2027 و2028

وفي تقرير منفصل نشرته وكالة "Cailian Press" نقلاً عن مصادر في سلاسل التوريد، رجحت أن يصل أول هاتف من "OpenAI" إلى الأسواق خلال أواخر عام 2027 أو عام 2028.

وأشار التقرير إلى مشاركة عدد من الموردين المرتبطين بسلاسل تصنيع هواتف آيفون في توفير مكونات الجهاز الجديد، ومن بينهم شركات "Luxshare Precision" و"Lingyi iTech" و"AAC Technologies".

وتختلف هذه المعلومات عن تقارير سابقة للمحلل مينغ تشي كو، الذي أشار في أبريل الماضي إلى إمكانية تولي شركة Luxshare مسؤولية تصنيع الهاتف، مع مشاركة شركتي "ميدياتك" و"كوالكوم" في تطوير معالج مخصص للجهاز، على أن يبدأ الإنتاج خلال عام 2028.

وفي أيار، تحدث كو عن احتمال تقديم موعد الإنتاج التجاري إلى النصف الأول من عام 2027، مع الاعتماد على معالج مخصص يستند إلى منصة Dimensity 9600 من "ميدياتك".

وحتى الآن، لم تؤكد "OpenAI" أو "فوكسكون" رسمياً حصول الشركة التابعة لها على طلبات تصنيع الهاتف، كما لم تعلن أي منهما عن مواصفات الجهاز أو تفاصيل خطته الإنتاجية.

تعاون سابق بين "OpenAI" و"فوكسكون"

لا يُعد الحديث عن تعاون الشركتين أمراً جديداً، إذ أعلنت "فوكسكون" و"OpenAI" العام الماضي عن شراكة للعمل على معدات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وفي أواخر تشرين الأول الماضي، قال رئيس مجلس إدارة "فوكسكون"، يونغ ليو، إن الشركتين تجريان مناقشات بشأن مشروعات تعاون جديدة، دون طبيعتها أو تفاصيلها.

ويعزز التقرير الجديد التكهنات بشأن اتساع نطاق التعاون بين الطرفين، ليشمل الأجهزة الاستهلاكية إلى جانب البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي.

هاتف يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي بدلاً من التطبيقات التقليدية

إذا تحول المشروع إلى منتج تجاري، فقد تدخل "OpenAI" في منافسة مباشرة مع شركات مثل "أبل" و" "، لكن مع التركيز على تقديم تجربة مختلفة للتفاعل مع الهاتف والاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وتحدثت تسريبات سابقة عن أن الجهاز المرتقب سيعتمد على مفهوم الهاتف المتمحور حول وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agent-first)، بحيث يستطيع المستخدم تنفيذ المهام المختلفة من خلال مساعد ذكي يتولى التعامل مع الخدمات والوظائف المطلوبة، دون الحاجة إلى التنقل المستمر بين التطبيقات كما يحدث في هواتف آيفون وأجهزة Galaxy الحالية.

ويعني هذا التوجه محاولة تغيير الطريقة التقليدية لاستخدام الهواتف الذكية، من نموذج يعتمد على فتح التطبيقات واختيار الوظائف يدوياً، إلى تجربة يستطيع فيها المستخدم طلب تنفيذ مهمة محددة، بينما يتولى وكيل الذكاء الاصطناعي تنسيق الخطوات اللازمة لإنجازها.

ولا يقتصر اهتمام "OpenAI" بالأجهزة على ، إذ ارتبط اسم الشركة خلال الفترة الماضية بتطوير مكبر صوت بتصميم دائري يشبه الكعكة، إلى جانب لوحة مفاتيح مكتبية صغيرة تحمل اسم Codex Micro، ما يشير إلى أن الهاتف قد لا يكون أول أجهزتها الاستهلاكية التي تصل إلى الأسواق.

ومع ذلك، لا تزال المعلومات المتعلقة بالهاتف محدودة، إذ لم تكشف "OpenAI" حتى الآن عن تصميمه أو سعره أو مواصفاته التقنية، بل لم تؤكد رسمياً حتى الآن أنها تعمل على إطلاق هاتف ذكي.

وبالتالي، فإن الحديث عن إطلاق الجهاز في أواخر 2027 أو خلال 2028 يظل مرتبطاً بتقارير سلاسل التوريد والتوقعات الحالية، وليس بجدول زمني رسمي أعلنته الشركة.