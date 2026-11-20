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وأطلقت هاتف Mate 70 Air في تشرين الثاني 2025، ضمن سلسلة هواتفها الرائدة Mate، والآن أكدت الشركة رسميًا خليفته الجديد هاتف Mate 90 Air. كشفت رسميًا عن هاتف "Mate 90 Air" قبل إطلاقه في ، مؤكدة تصميمه وخيارات ألوانه ومواصفات ذاكرته، بينما ظهرت مواصفات إضافية من خلال التسريبات.وأطلقت هاتف Mate 70 Air في تشرين الثاني 2025، ضمن سلسلة هواتفها الرائدة Mate، والآن أكدت الشركة رسميًا خليفته الجديد هاتف Mate 90 Air.

ومن المقرر إطلاق الهاتف في الصين في 24 تشرين الثاني 2026، وستطلق الشركة أيضًا هاتف Mate X8 القابل للطي في نفس الحدث.



ووفقًا لهواوي، سيكون هاتف Mate 90 Air أنحف هاتف ذكي غير قابل للطي من سلسلة Mate حتى الآن، على الرغم من أن سمكه الدقيق لم يُؤكد بعد؛ كما شاركت هواوي صورًا رسمية لهاتف Mate 90 Air وأكدت مواصفات ذاكرته.

ويتميز هاتف Mate 90 Air بتصميم خلفي ثنائي اللون مع وحدة كاميرا دائرية كبيرة؛ وسيتوفر بثلاثة ألوان: الذهبي الوردي، والفضي القمري، والأسود الداكن. وخيارين للذاكرة: 12 جيجابايت/256 جيجابايت و12 جيجابايت/512 جيجابايت.



ولم تُعلن هواوي بعد عن المواصفات الكاملة لهاتف Mate 90 Air؛ مع ذلك، يُشير المُسرّب الموثوق "Digital Chat Station" إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة منحنية رباعية قياس 7 بوصات، ومستشعر بصمة جانبي، ودعم الشحن السلكي بقوة 66 واط.



ووفقًا للمُسرّب، سيتراوح سُمك الجهاز بين 6 و7 ملم. للمقارنة، كان هاتف Mate 70 Air من الجيل السابق مزودًا بشاشة OLED قياس 7 بوصات، وبطارية سعة 6500 مللي أمبير، وسُمك 6.6 ملم. (إرم نيوز)