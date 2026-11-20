Advertisement

يشهد سوق الهواتف الذكية تحولاً ملحوظاً مع تزايد إقبال المستهلكين على الأجهزة المستعملة والمجددة، التي باتت توفر مواصفات متقدمة بأسعار أقل من الإصدارات الجديدة، في ظل ارتفاع الأسعار وتباطؤ وتيرة الابتكار في بعض الفئات.وبحسب مؤسسة الأبحاث "IDC"، من المتوقع أن تنمو شحنات الهواتف الذكية المستعملة عالمياً بنسبة 3.2% خلال عام 2026، مقارنة بنمو لا يتجاوز 1% لسوق الهواتف الجديدة.كما أظهرت بيانات "Counterpoint Research" ارتفاع مبيعات الهواتف المجددة عالمياً بنسبة 3% خلال العام نفسه، مع تسجيل نمو ملحوظ في الأسواق الناشئة، خصوصاً في والهند وجنوب .وتتصدر شركة "أبل" سوق الهواتف المجددة بحصة تبلغ 56% من المبيعات العالمية، مستفيدة من احتفاظ أجهزة "آيفون" بقيمتها السوقية واستمرار حصولها على التحديثات البرمجية لسنوات طويلة.ويختلف الهاتف المجدد عن المستعمل في خضوعه عادةً للفحص والاختبار، مع إمكانية استبدال بعض مكوناته قبل إعادة بيعه، فيما تتفاوت جودة هذه الأجهزة وضماناتها بحسب الجهة المسؤولة عن تجديدها.ويفرض هذا التوجه تحديات جديدة على الشركات المصنعة، أبرزها تراجع الحاجة إلى استبدال الهواتف بصورة متكررة، وضرورة توفير تحديثات أمنية لفترات أطول، مقابل فرص متنامية في مجالات الصيانة وإعادة البيع والتدوير.ورغم استمرار الطلب على الأجهزة الجديدة، يشير توسع السوق الثانوية إلى تغير أولويات المستهلكين، الذين باتوا يمنحون السعر والعمر الافتراضي للجهاز أهمية متزايدة، ما يعيد رسم المنافسة في صناعة الهواتف الذكية.