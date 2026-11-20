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تواجه شركة "آبل" جدلًا قانونيًا بشأن القيود التي تفرضها على إصلاح هواتف "آيفون"، في ظل انتقادات لآليات برمجية قد تمنع بعض قطع الغيار من العمل بكامل وظائفها من دون الحصول على موافقة الشركة.وتتمحور القضية حول تقنية ربط المكونات بالجهاز، المعروفة باسم "اقتران القطع"، التي تتيح للشركة التحقق من بعض الأجزاء المستبدلة، مثل الشاشات والبطاريات والكاميرات، ما قد يؤدي إلى ظهور رسائل تحذيرية أو تقييد بعض الوظائف عند استخدام قطع غير معتمدة أو غير مهيأة برمجيًا.ويرى منتقدو هذه الممارسات أنها تمنح "آبل" سيطرة واسعة على عمليات الصيانة، وتحدّ من قدرة المستخدمين وورش الإصلاح المستقلة على استبدال المكونات بحرية، حتى في الحالات التي تكون فيها القطع البديلة أصلية.في المقابل، تدافع "آبل" عن إجراءات التحقق من المكونات باعتبارها وسيلة لضمان سلامة الأجهزة وحماية بيانات المستخدمين والحفاظ على جودة الأداء.وتعيد هذه القضية إلى الواجهة بشأن "الحق في الإصلاح"، الذي يطالب بمنح المستهلكين حرية أكبر في صيانة أجهزتهم واختيار مراكز الإصلاح، من دون قيود تقنية غير ضرورية.وقد تكون لهذه المواجهة القانونية تداعيات تتجاوز هواتف "آيفون"، إذ تطرح تساؤلات بشأن حدود سلطة شركات التكنولوجيا على الأجهزة بعد بيعها، ومدى حق المستهلك في إصلاح منتج يمتلكه.