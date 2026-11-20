أعلن عالم الرياضيات في شركة "أنثروبيك"، ليفنت ألبوج، أنه استخدم برنامج "كلود" الذي تطوره الشركة، للتوصل إلى برهان محتمل لفرضية ريمان، إحدى أعقد المسائل الرياضية التي استعصى حلها على العلماء لأكثر من 160 عاماً.

وكتب ألبوج في مذكرة من أربع صفحات نشرها الجمعة: "أعتقد أنني تمكنت، بمساعدة كلود، من اكتشاف برهان لفرضية ريمان".

لكن هذا الادعاء لم يخضع بعد للتحقق، كما لم يُعرض البرهان على خبراء مستقلين لمراجعته.

وأوضح ألبوج أنه استعان بـ"كلود" لصياغة البرهان باستخدام لغة البرمجة "لين" (Lean)، التي تتيح التحقق من صحة البراهين والحجج الرياضية بواسطة الكمبيوتر.

وتعود فرضية ريمان إلى عام 1859، حين طرحها عالم الرياضيات الألماني ، ولا تزال حتى اليوم واحدة من أبرز المسائل المفتوحة في الرياضيات النظرية.