طوّر فريق بحثي من جامعة نظام ذكاء اصطناعي قادرا على تحليل إشارات كهربائية دقيقة في تخطيط القلب، بهدف التنبؤ بخطر توقف القلب المفاجئ، حتى لدى أشخاص لا تظهر عليهم مؤشرات صحية مقلقة.

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وبحسب تقرير لموقع "ساينس دايلي"، دُرّب النظام على أكثر من 440 ألف تخطيط للقلب جُمعت في ، وربط الباحثون نتائجها ببيانات شهادات الوفاة لتحديد الأشخاص الذين توفوا لاحقا لأسباب قلبية مفاجئة.

واختُبرت دقة النظام باستخدام آلاف السجلات الطبية من وتايوان، وأظهرت النتائج تفوقه على بعض وسائل التقييم التقليدية. ففي حين تحدد الطرق الحالية فئة يبلغ معدل الوفاة القلبية المفاجئة لديها 4.6% سنويا، تمكن النظام من رصد مجموعة يرتفع المعدل لديها إلى 7%، بما يشمل أشخاصا لا تصنفهم الإرشادات الطبية ضمن الفئات عالية الخطورة.

وتعتمد التقييمات الحالية على قياس قدرة القلب على ضخ ، وهو معيار لا يكشف جميع المعرضين للخطر، إذ قد يحدث توقف القلب المفاجئ دون أعراض واضحة.

وقال الباحث زياد أوبيرماير إن التقنية قد تساعد الأطباء على اتخاذ قرارات أدق وفهم التغيرات التي تسبق وقوع الأزمة.

ويحدث توقف القلب المفاجئ نتيجة خلل كهربائي يسبب اضطرابا خطيرا في ضربات القلب، بخلاف النوبة القلبية التي تنتج عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب. وتشير بيانات الدراسة إلى أن نحو 90% ممن يتعرضون لتوقف القلب خارج المستشفيات يفارقون الحياة.

وتتيح هذه التقنية إمكانية الاستفادة من تخطيطات القلب الروتينية للكشف المبكر عن المعرضين للخطر، من دون الحاجة إلى فحوص إضافية.