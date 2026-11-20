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نجح مهندسون في جامعة بمدينة سان في تطوير مرن بست أرجل، قادر على الركض بسرعة تصل إلى 17 كيلومتراً في الساعة، من دون استخدام مكونات إلكترونية للتحكم بحركته، مسجلاً بذلك أعلى سرعة معلنة لروبوت مصنوع بالكامل من مواد مرنة، وفقاً للباحثين.ويتميز الروبوت بقدرته على التنقل فوق أسطح مختلفة، بينها الخرسانة والحصى والعشب والرمال، إضافة إلى نزول السلالم والسباحة والعمل تحت الماء.ويعتمد في تشغيله على الهواء المضغوط الذي يتدفق عبر شبكة داخلية من الأنابيب والصمامات والحجرات، فيما صُنع باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، في عملية واحدة وبمادة واحدة.واستلهم الباحثون آلية عمله من المحركات البخارية المركبة، إذ يمر الهواء المضغوط عبر مرحلتين للاستفادة من طاقته في تشغيل الصمامات وتحريك الأرجل، ما ساهم في زيادة سرعته بأكثر من 100 ضعف مقارنة بنموذج سابق طوّره الفريق عام 2022.ورغم قدراته المتقدمة، لا يزال الروبوت بحاجة إلى مصدر خارجي للهواء المضغوط، فيما يعمل الباحثون على تطوير عبوات محمولة تتيح له الحركة بصورة مستقلة، إلى جانب تحسين قدراته على التوجيه وتغيير المسار.ويأمل الفريق أن تساهم هذه التقنية في تطوير روبوتات تُستخدم في عمليات الإنقاذ والاستجابة للكوارث والاستكشاف العلمي، خصوصاً في البيئات القاسية التي يصعب فيها تشغيل الأجهزة الإلكترونية التقليدية.