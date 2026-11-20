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أكدت شركة "روكستار غيمز" المطورة للعبة "غراند ثفت 6" المعروفة اختصارا باسم "جي تي إيه 6"، أمس الجمعة، ان اللعبة حققت رقما قياسيا بمبيعات تجزئة بلغت 3.79 مليار دولار في يومها الأول.واستند هذا الرقم على مستوى العالم إلى تقديرات الشركة حتى نهاية يوم الخميس، الذي شهد إطلاق لعبة الحركة والمغامرات رسميا.وقالت "روكستار" في بيان إنها باعت 32.5 مليون نسخة قبل الإطلاق، محققة رقما قياسيا عبر مختلف المنصات.وقال رئيس الشركة ومؤسسها سام هاوسر في بيان: "نشعر بامتنان بالغ إزاء تفاعل اللاعبين من أنحاء العالم، ولا يسعنا إلا أن نكون أكثر حماسا لمشاركتكم هذه اللحظة".ويبلغ سعر النسخة العادية من اللعبة نحو 80 دولارا في .وتضع اللعبة ممارسوها في " سيتي"، وهي نسخة خيالية من مدينة تشبه ميامي الأميركية، لتبدأ مغامرة تجمع بين العنف والفساد والعبثية.ويمكن للاعبين سرقة البنوك والطائرات، ومصارعة التماسيح، ونشر الفوضى، أو قضاء وقتهم في صيد الأسماك، أو التسوق، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو توطيد العلاقات بين الشخصيات الرئيسية في اللعبة.