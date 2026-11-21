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ان الهاتف المستعمل قد يبدو بحالة جيدة، لكن بطاريته قد تكون استُبدلت سابقاً من دون علم المشتري. ولتجنب الوقوع في هذا الفخ، هناك علامات يمكن الاستعانة بها للكشف عن خضوع الجهاز لإصلاحات سابقة.وبحسب تقرير لموقع BGR المتخصص بالتكنولوجيا، فإن عدم تطابق الشاشة مع إطار الهاتف، أو اختلاف المسامير، أو غياب ملصق البطارية، قد تشير إلى أن الجهاز فُتح سابقاً لتغييرها.ولا يقتصر الفحص على المظهر الخارجي، إذ يمكن التحقق من صحة البطارية عبر إعدادات الهاتف. ففي ، تتيح خانة "صحة البطارية" معرفة سعتها القصوى، فيما توفر هواتف أندرويد أدوات تشخيص خاصة لفحص كفاءتها.كما تتيح هواتف آيفون الاطلاع على سجل القطع والخدمة لمعرفة ما إذا كانت البطارية أو مكونات أخرى قد استُبدلت، مع اختلاف المعلومات بحسب طراز الجهاز.وينصح التقرير، عند شراء هاتف مستعمل، بسؤال البائع عن تاريخ استبدال البطارية ومصدرها، وطلب فاتورة الإصلاح إن وجدت، خصوصاً أن البطاريات البديلة منخفضة الجودة قد تؤدي إلى استنزاف سريع للطاقة وارتفاع حرارة الجهاز أو إغلاقه بشكل مفاجئ.(إرم نيوز)