في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية في مختلف جوانب الحياة اليومية، تستعد شركة اتصالات يابانية لإطلاق هاتف محمول محدود الوظائف، يستهدف الأشخاص الراغبين في تقليل استخدام الإنترنت والابتعاد عن الشاشات، في خطوة تهدف إلى مواجهة ما يُعرف بـ"الإرهاق الرقمي".



وأعلنت شركة "KDDI" ، المشغلة لخدمة الاتصالات المحمولة "au"، أنها ستطرح هاتفاً جديداً يركز على الوظائف الأساسية، وفي مقدمتها إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية، من دون إمكانية الاتصال بالإنترنت أو تنزيل التطبيقات.



Advertisement ويستوحي الجهاز تصميمه من الهواتف المحمولة التي انتشرت خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، فيما تعمّدت الشركة تزويده بكاميرا منخفضة الدقة لإنتاج صور بطابع كلاسيكي يشبه الصور الملتقطة بالهواتف القديمة. ويستوحي الجهاز تصميمه من الهواتف المحمولة التي انتشرت خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، فيما تعمّدت الشركة تزويده بكاميرا منخفضة الدقة لإنتاج صور بطابع كلاسيكي يشبه الصور الملتقطة بالهواتف القديمة.



وتسعى الشركة من خلال هذا الإصدار إلى استقطاب المستخدمين الذين يشعرون بأن الهواتف الذكية تستحوذ على جزء كبير من أوقاتهم، نتيجة الإشعارات المتواصلة وتصفح الإنترنت، فضلاً عن الشباب المهتمين بالأجهزة التقليدية وأنماط الحياة الأقل ارتباطاً بالتكنولوجيا.

هاتف "INFOBAR ZERO".. ما أبرز مواصفاته؟

يحمل الجهاز الجديد اسم "INFOBAR ZERO"، وينتمي إلى سلسلة هواتف "INFOBAR" اليابانية، التي اشتهرت بتصميماتها المميزة منذ إطلاق أول إصداراتها عام 2003.



ووفقاً لموقع "NHK" الياباني، يضم الهاتف كاميرا بدقة 2 ميغابكسل، إلى جانب مجموعة من الوظائف الأساسية، تشمل جهات الاتصال والتقويم والمنبه ومشغل الموسيقى والآلة الحاسبة.



في المقابل، يفتقر الجهاز إلى إمكانية تصفح الإنترنت واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما يجعله خياراً للأشخاص الراغبين في الحد من استخدام الخدمات الرقمية.



ومن المقرر طرح الهاتف في الأسواق اليابانية يوم 25 كانون الأول 2026، بسعر يبلغ 32,780 يناً يابانياً.

هل تنهي الهواتف البسيطة عصر الإدمان الرقمي؟





ويأتي إطلاق الجهاز بالتزامن مع تنامي الاهتمام بما يُعرف بـ"الهواتف الغبية" (Dumbphones)، وهي أجهزة محدودة الإمكانات تتخلى عن معظم الميزات المتوافرة في الهواتف الذكية.



وسبق لشركات أميركية وسويسرية أن طرحت أجهزة مماثلة، فيما يلجأ بعض المستخدمين إلى اقتنائها بوصفها هواتف ثانوية، بهدف تقليل اعتمادهم على أجهزتهم الذكية.



ومع ذلك، لا يزال نجاح هذه الفئة من الهواتف في غير مضمون، خصوصاً أن الأجهزة الذكية أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، مع اعتماد المستخدمين عليها في الدفع الإلكتروني والخرائط والخدمات الحكومية وغيرها من المعاملات. أوضح ساتوشي سوناهارا، مدير العلامة التجارية في شركة "KDDI"، أن الشركة تأمل في أن يوفر الهاتف الجديد حلاً للأشخاص الذين يعانون من الإشعارات المستمرة، أو يجدون أنفسهم يقضون ساعات طويلة أمام الشاشات أثناء تصفح الإنترنت.ويأتي إطلاق الجهاز بالتزامن مع تنامي الاهتمام بما يُعرف بـ"الهواتف الغبية" (Dumbphones)، وهي أجهزة محدودة الإمكانات تتخلى عن معظم الميزات المتوافرة في الهواتف الذكية.وسبق لشركات أميركية وسويسرية أن طرحت أجهزة مماثلة، فيما يلجأ بعض المستخدمين إلى اقتنائها بوصفها هواتف ثانوية، بهدف تقليل اعتمادهم على أجهزتهم الذكية.ومع ذلك، لا يزال نجاح هذه الفئة من الهواتف في غير مضمون، خصوصاً أن الأجهزة الذكية أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، مع اعتماد المستخدمين عليها في الدفع الإلكتروني والخرائط والخدمات الحكومية وغيرها من المعاملات.

تحذيرات من الإفراط في الرقمنة

في هذا السياق، أشار ماساتو كويكي، الباحث في معهد "سومبو بلس"، إلى أن الهواتف المحمولة لم تعد مجرد أدوات للتواصل، بل تحولت إلى أجهزة يصعب الاستغناء عنها، نظراً إلى الخدمات المتعددة التي توفرها وتساعد المستخدمين على إنجاز مهامهم اليومية.



وأوضح أن الاتصال الدائم بالإنترنت، سواء خلال ساعات العمل أو أوقات الفراغ، أصبح سلوكاً اعتيادياً، لكنه قد يتسبب في شعور متزايد بالإرهاق الرقمي، نتيجة صعوبة الابتعاد عن الأجهزة.



ولفت إلى أن التحول الرقمي أسهم في رفع الكفاءة وتسهيل الحياة، إلا أنه عزز في المقابل الحاجة إلى استعادة الوقت الشخصي بعيداً عن الشاشات، والعودة إلى بعض الممارسات التقليدية.



وتوقع كويكي أن يؤدي التوسع المفرط في الرقمنة إلى بروز توجه معاكس، يدفع بعض الأشخاص إلى اعتماد أنماط حياة أقل ارتباطاً بالتكنولوجيا.



وأكد أن إيجاد توازن بين العالمين الرقمي والتقليدي قد يمنح الأفراد فرصة أكبر للاستمتاع بأوقاتهم واستعادة جوانب إنسانية من حياتهم اليومية.