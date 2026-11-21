قد تتحول الإشعارات المتكررة على الهواتف الذكية إلى مصدر إزعاج يومي، خصوصاً مع تراكم التنبيهات الصادرة عن التطبيقات، حتى بعد إسكات بعضها أو حذف تطبيقات غير ضرورية. لكن هواتف سامسونغ الحديثة، ولا سيما سلسلة "Galaxy S26"، توفر مجموعة من الأدوات التي تساعد المستخدمين على تنظيم الإشعارات وتقليل ظهورها، من دون الحاجة إلى تعطيلها بالكامل.

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ووفقاً لموقع "BGR" التقني، تتيح هواتف سامسونغ خيارات متعددة للتحكم في التنبيهات، بدءاً من تأجيل الإشعارات وإخفاء غير الضروري منها، وصولاً إلى استخدام تقنيات لإبراز الرسائل الأكثر أهمية. ووفقاً لموقع "BGR" التقني، تتيح هواتف سامسونغ خيارات متعددة للتحكم في التنبيهات، بدءاً من تأجيل الإشعارات وإخفاء غير الضروري منها، وصولاً إلى استخدام تقنيات لإبراز الرسائل الأكثر أهمية.

وضع "عدم الإزعاج" لتقليل التنبيهات

تُعد ميزة "الأوضاع والروتينات" (Modes & Routines) من أبرز الأدوات التي تساعد على الحد من الإشعارات، إذ تتيح تخصيص إعدادات الهاتف بحسب أوقات العمل أو الراحة.



ويمكن أيضاً تفعيل وضع "عدم الإزعاج" (Do Not Disturb)، الذي يسمح بحجب إشعارات التطبيقات والمكالمات والتنبيهات خلال فترات محددة، مع إمكانية تخصيص استثناءات للإشعارات المهمة.



أما ميزة "تأجيل الإشعارات" (Notification Snoozing)، فتتيح إخفاء التنبيهات مؤقتاً وإعادة إظهارها بعد مدة يحددها المستخدم، على غرار تأجيل المنبه.



ويمكن استخدام هذه الخاصية عبر الضغط على أيقونة التأجيل بجانب الإشعار، في حال كانت متاحة، ما يساعد على تجنب المتكررة، خصوصاً أثناء العمل أو الدراسة.



إشعارات كل تطبيق



توفر سامسونغ إمكانية إدارة فئات الإشعارات داخل التطبيقات، بما يسمح بتحديد أنواع التنبيهات التي يرغب المستخدم في تلقيها، بدلاً من إيقاف جميع إشعارات التطبيق.



وللوصول إلى هذه الخيارات، يمكن الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم "الإشعارات"، ومنها إلى "إشعارات التطبيقات".



وفي حال عدم ظهور فئات الإشعارات، يمكن تفعيل خيار "إدارة فئات الإشعارات لكل تطبيق" من خلال الإعدادات المتقدمة ضمن قائمة الإشعارات.



وتختلف الفئات المتاحة بحسب التطبيق، إذ يمكن تشغيل كل فئة أو تعطيلها بصورة مستقلة، ما يمنح المستخدم تحكماً أكبر في التنبيهات التي تظهر على هاتفه.



إيقاف الإشعارات المزعجة من داخل التطبيقات



لا تقتصر خيارات التحكم في الإشعارات على إعدادات الهاتف، إذ تتيح تطبيقات عديدة إدارة التنبيهات مباشرة من داخلها.



فعلى سبيل المثال، يمكن لمستخدمي تطبيق "ديسكورد" تعطيل الإشعارات الفورية أو كتم التنبيهات الصادرة عن خوادم وقنوات محددة، من دون التأثير في بقية المحادثات.



وفي حال الرغبة في الإبقاء على الإشعارات مع تقليل المساحة التي تشغلها على الشاشة، يمكن تعديل طريقة عرض النوافذ المنبثقة.



ويتم ذلك عبر الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم "الإشعارات"، واختيار إعدادات النوافذ المنبثقة، قبل تفعيل النمط "المختصر" (Brief).



ويتيح هذا الخيار عرض التنبيهات بصورة أصغر، مع تقليل كمية النص والاكتفاء بالمعلومات الأساسية، مثل أيقونة التطبيق واسم المرسل.



إخفاء الإشعارات القديمة وغير الضرورية



تتضمن هواتف "Galaxy S26" أدوات إضافية لتنظيم لوحة الإشعارات، أبرزها خيار "فرز الإشعارات وتصفيتها"، الذي يساعد على تقليل ازدحام التنبيهات.



وبحسب الموقع، توفر هذه الخاصية ثلاثة خيارات رئيسية، تشمل تصفية الإشعارات القديمة، والأنشطة التي تعمل في الخلفية، والإشعارات المصغرة.



وتساعد هذه الإعدادات على إخفاء التنبيهات الأقل أهمية، بما فيها الإشعارات التي بقيت لفترات طويلة من دون إزالة، أو تلك المرتبطة بتشغيل التطبيقات في الخلفية.



والهدف من هذه الخيارات هو جعل لوحة الإشعارات أكثر تنظيماً، وتسهيل الوصول إلى التنبيهات التي تستحق اهتمام المستخدم.



الذكاء الاصطناعي لتحديد الإشعارات المهمة



مع تزايد عدد التنبيهات اليومية، قد يصبح التمييز بين الإشعارات المهمة وغير الضرورية مهمة صعبة، خصوصاً عندما يؤدي تفعيل وضع "عدم الإزعاج" إلى تفويت بعض الرسائل العاجلة.



ولمعالجة هذه المشكلة، توفر سامسونغ في سلسلة "Galaxy S26" ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومة "Galaxy AI"، من بينها خاصية "Notification highlights"، التي تساعد على إبراز الإشعارات المهمة.



ويمكن الوصول إلى هذه الميزة من خلال قائمة "الإشعارات" في إعدادات الهاتف، حيث تعتمد، وفقاً للموقع، على معالجة البيانات داخل الجهاز للمساعدة في الحفاظ على الخصوصية.



وتتيح خاصية "الإشعارات ذات الأولوية" استخدام الذكاء الاصطناعي لترتيب التنبيهات بحسب أهميتها، مع وضع الإشعارات الأكثر إلحاحاً في أعلى القائمة وتمييزها بصرياً.



كما يستطيع المستخدم تحديد التطبيقات المسموح لها بإعطاء الأولوية لتنبيهاتها، عبر الدخول إلى "إشعارات التطبيقات"، ثم اختيار التطبيق وتفعيل خيار "إعطاء الأولوية للإشعارات" أو تعطيله.



تلخيص المحادثات الطويلة بضغطة واحدة