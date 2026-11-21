أعلن تطبيق "سيغنال" (Signal) للمراسلة المشفّرة اعتماد إجراءات جديدة للحد من قدرة مساعدي المدمجين في الهواتف الذكية على الاطلاع على المحادثات الخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية بيانات المستخدمين.

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وبحسب تقرير نشره موقع "The Hacker News"، اليوم السبت، فإن الإجراءات الجديدة تستهدف منع أنظمة الذكاء الاصطناعي من التقاط محتوى المحادثات عبر صور الشاشة، سواء على هواتف "آيفون" أو الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" المدعومة بهذه الخاصية.



وتكمن المشكلة في أن بعض مساعدي الذكاء الاصطناعي يستطيعون تحليل المعلومات الظاهرة على شاشة الهاتف لتنفيذ طلبات المستخدمين، ما قد يتيح لهم الوصول إلى رسائل شخصية وحساسة، وربما تخزين محتواها محلياً أو على خوادم خارجية.



وحذّرت رئيسة مؤسسة "سيغنال"، ميريديث ويتاكر، من أن دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل يطرح تحديات متزايدة أمام خصوصية المستخدمين، خصوصاً عندما تتمكن هذه الأنظمة من قراءة محتوى التطبيقات من دون أن تتحكم الأخيرة بكيفية استخدام البيانات. وبحسب تقرير نشره موقع "The Hacker News"، اليوم السبت، فإن الإجراءات الجديدة تستهدف منع أنظمة الذكاء الاصطناعي من التقاط محتوى المحادثات عبر صور الشاشة، سواء على هواتف "آيفون" أو الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" المدعومة بهذه الخاصية.وتكمن المشكلة في أن بعض مساعدي الذكاء الاصطناعي يستطيعون تحليل المعلومات الظاهرة على شاشة الهاتف لتنفيذ طلبات المستخدمين، ما قد يتيح لهم الوصول إلى رسائل شخصية وحساسة، وربما تخزين محتواها محلياً أو على خوادم خارجية.وحذّرت رئيسة مؤسسة "سيغنال"، ميريديث ويتاكر، من أن دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل يطرح تحديات متزايدة أمام خصوصية المستخدمين، خصوصاً عندما تتمكن هذه الأنظمة من قراءة محتوى التطبيقات من دون أن تتحكم الأخيرة بكيفية استخدام البيانات.



كيف تحمي محادثاتك؟



يمكن للمستخدمين اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى رسائلهم الخاصة، أبرزها:



1- على هواتف آيفون: الدخول إلى إعدادات "سيغنال"، ثم الخصوصية وأمان التطبيق، والتأكد من تفعيل خيار حظر وصول مساعد ، عندما يكون متاحاً.



2- على أجهزة أندرويد: الانتقال إلى إعدادات الخصوصية داخل التطبيق وتفعيل ميزة "أمان الشاشة" (Screen Security).

3- مراجعة أذونات التطبيقات: التحقق من التطبيقات التي تمتلك صلاحيات الوصول إلى الشاشة أو تسجيل محتواها، وإلغاء الأذونات غير الضرورية.



4- تحديث التطبيقات باستمرار: تثبيت التحديثات الأمنية التي توفرها الشركات لتعزيز الحماية ومعالجة الثغرات.



ورغم هذه الإجراءات، أقرّ "سيغنال" بأن الحماية ليست كاملة، إذ لا تزال بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على الوصول إلى معلومات الشاشة بطرق لا يستطيع التطبيق منعها بصورة شاملة.