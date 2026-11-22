كشف باحثون في الأمن السيبراني عن برمجية خبيثة جديدة تُعرف باسم "Bazuka"، تستهدف الهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، وتتيح للقراصنة سرقة كلمات المرور والبيانات المصرفية واعتراض رموز التحقق، إلى جانب التحكم بالأجهزة المصابة عن بُعد، في تطور يثير مخاوف بشأن أمن الهواتف الذكية.



وبحسب تقرير نشره موقع "GBHackers"، فإن البرمجية تستخدم تقنيات لمساعدة المهاجمين على تحليل بيانات الأجهزة المخترقة وتحديد الضحايا الأكثر أهمية، ما قد يجعل عمليات الاحتيال الإلكتروني أكثر تنظيماً وفاعلية.

Advertisement

واكتشفت شركة "ThreatFabric" المتخصصة في الأمن السيبراني البرمجية خلال أواخر تشرين الأول 2026، أثناء تحقيقها في هجوم مرتبط بتطبيق خبيث يستغل تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، المستخدمة في عمليات الدفع الإلكتروني من دون تلامس. وبحسب تقرير نشره موقع "GBHackers"، فإن البرمجية تستخدم تقنيات لمساعدة المهاجمين على تحليل بيانات الأجهزة المخترقة وتحديد الضحايا الأكثر أهمية، ما قد يجعل عمليات الاحتيال الإلكتروني أكثر تنظيماً وفاعلية.واكتشفت شركة "ThreatFabric" المتخصصة في الأمن السيبراني البرمجية خلال أواخر تشرين الأول 2026، أثناء تحقيقها في هجوم مرتبط بتطبيق خبيث يستغل تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، المستخدمة في عمليات الدفع الإلكتروني من دون تلامس.

كيف تتسلل البرمجية إلى الهاتف؟

تعتمد "Bazuka" على وسائل خداع لإقناع المستخدمين بتثبيت تطبيقات غير موثوقة. ورصد الباحثون نسخة تتنكر على هيئة إصدار خاص من تطبيق "تيك توك"، وتطلب السماح بتثبيت تطبيقات من خارج متجر " ".



وبمجرد حصولها على الأذونات المطلوبة، تستطيع تنزيل مكونات إضافية تتيح للمهاجمين تنفيذ عمليات متعددة داخل الهاتف.



وتضم البرمجية 23 وحدة برمجية، تشمل تسجيل ما يكتبه المستخدم على لوحة المفاتيح، وقراءة الرسائل النصية، والتقاط رموز التحقق المؤقتة، والوصول إلى معلومات بطاقات الدفع، فضلاً عن تسجيل محتوى الشاشة.



كذلك، تستطيع استغلال خدمات إمكانية الوصول في نظام "أندرويد" للحصول على صلاحيات إضافية، ما يمنح المهاجمين قدرة أكبر على التحكم بالجهاز.

حيلة خطيرة لإخفاء عمليات الاختراق

من أبرز التقنيات التي تستخدمها البرمجية قدرتها على عرض صورة سبق التقاطها للشاشة الرئيسية أو شاشة القفل، بهدف إخفاء الأنشطة الخبيثة التي تجري في الخلفية.



وقد يعتقد المستخدم أن هاتفه يعرض شاشة عادية، بينما يحاول المهاجم تنفيذ أوامر أو الوصول إلى بيانات حساسة.



وتتميز البرمجية أيضاً بإمكانية اعتراض رموز المصادقة الثنائية التي تصل عبر الرسائل النصية، ما قد يسمح للمهاجم بالجمع بين كلمة المرور ورمز التحقق المطلوب للدخول إلى الحساب المصرفي.



ومع ذلك، أوضح الباحثون أن النسخة التي جرى تحليلها لم تتضمن وظيفة آلية لتنفيذ المدفوعات، كما لم يثبت أن الذكاء الاصطناعي المستخدم فيها ينفذ عمليات سرقة بصورة مستقلة.

ما دور الذكاء الاصطناعي في الهجوم؟

تستخدم "Bazuka" نماذج لغوية كبيرة ضمن لوحة التحكم الخاصة بالمهاجمين، بهدف تحليل المعلومات المتعلقة بالأجهزة المصابة وتقييم أهميتها.



ويمكن للمهاجم، على سبيل المثال، طلب تقييم جهاز معين لمعرفة مدى جدوى استهدافه، بدلاً من مراجعة جميع الأجهزة المخترقة يدوياً.



وتشير هذه الآلية إلى اتجاه متزايد نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الهجمات الإلكترونية، وليس فقط في تطوير البرمجيات الخبيثة.

كيف تحمي هاتفك وحساباتك المصرفية؟

ينصح خبراء الأمن السيبراني باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

- تنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية، وتجنب ملفات التثبيت التي تصل عبر روابط مجهولة.

- عدم منح التطبيقات غير الموثوقة صلاحيات الوصول إلى الرسائل النصية أو خدمات إمكانية الوصول.

- إبقاء خدمة "Google Play Protect" مفعّلة، وتحديث نظام التشغيل والتطبيقات باستمرار.

- استخدام تطبيقات المصادقة أو مفاتيح المرور بدلاً من رموز التحقق عبر الرسائل النصية، عندما تتوفر هذه الخيارات.

- مراجعة العمليات المصرفية بصورة دورية، والتواصل مع المصرف فور ملاحظة أي نشاط غير معتاد.

وفي حال الاشتباه بإصابة الهاتف، يُنصح بالتوقف عن استخدامه لإجراء العمليات المصرفية، وتغيير كلمات المرور من جهاز موثوق، وإبلاغ المصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



ويُبرز اكتشاف "Bazuka" تطور التهديدات التي تستهدف الهواتف الذكية، خصوصاً مع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الهجمات، ما يجعل حماية الحسابات المصرفية مرتبطة بدرجة كبيرة بوعي المستخدم والأذونات التي يمنحها للتطبيقات.