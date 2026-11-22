سلّط كبير العلماء في شركة " إيه آي"، جاكوب باتشوكي، الضوء على إمكانية وضع ضوابط لوتيرة تطور ، مقترحاً الاستعانة بمقياس تقني يُعرف باسم "الحيرة" (Perplexity)، لتحديد مستوى تقدم النماذج الذكية ووضع حدود مشتركة لتطويرها.

ويأتي هذا الطرح في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تسارع تطور الذكاء الاصطناعي وما قد يرافقه من مخاطر. فقد أثار باحث سابق في شركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" جدلاً واسعاً بعدما اتهم الشركتين بالمخاطرة بحياة البشر، فيما حذّر ملف الاكتتاب العام لشركة "أنثروبيك" من أن هذه التكنولوجيا قد تنطوي على مخاطر كارثية أو وجودية تهدد المجتمع.

وفي ظل هذه المخاوف، دعا الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، إلى اعتماد خطة لضبط وتيرة التطور في هذا القطاع، تقوم على وضع معايير موحدة للسلامة وفرض قيود على التقدم السريع للذكاء الاصطناعي من دون رقابة كافية. وقد بدا أن هذا التوجه يحظى بتأييد كل من الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان، ورئيس شركة "سبيس إكس" .

لكن وضع حدود واضحة للتطور يتطلب أولاً التوصل إلى معيار مشترك يمكن من خلاله قياس سرعة التقدم. وفي هذا الإطار، اقترح باتشوكي اعتماد مقياس "الحيرة"، وهي فكرة وصفها ألتمان بأنها من أهم ما نشرته "أوبن إيه آي" خلال الفترة الأخيرة. ولا يرتبط هذا المصطلح بشركة "بيربليكسيتي" للذكاء الاصطناعي، رغم تشابه التسمية.

ويعتمد مقياس "الحيرة" على تقييم قدرة النموذج على توقّع الرمز التالي في النص، بحيث تشير القيمة الأقل إلى قدرة أفضل على التنبؤ. ويرى باتشوكي أن هذا المقياس لا يزال يوفر مؤشراً مفيداً لتقييم تطور النماذج، بخلاف الاختبارات التقليدية التي تقيس قدراتها في مهام محددة، والتي سرعان ما تفقد قيمتها مع تقدم التكنولوجيا.

وتُظهر البيانات التي عرضها باتشوكي تراجع مستويات "الحيرة" في نماذج "أوبن إيه آي" منذ إطلاق GPT-3.5. وأوضح أن نموذج GPT-4، الذي سجّل مستوى يقارب 0.91، أظهر قدرة ملحوظة على توظيف الاستدلال المتسلسل بصورة فعّالة، الأمر الذي دفع إلى العمل على تطوير هذه الإمكانية بصورة موجهة، وأسهم في ظهور نماذج الاستدلال الحديثة.

وأضاف أن وصول مستويات الخسارة إلى ما دون 0.8 تزامن مع بروز قدرات متقدمة قد تُحدث تحولات كبيرة في مجالات مثل الأمن السيبراني والرياضيات.

وانطلاقاً من ذلك، يطرح باتشوكي إمكانية استخدام مقياس "الحيرة" بوصفه معياراً مشتركاً لتقييم الذكاء العام، بما يسمح لشركات القطاع بالتوافق على حدود واضحة لتطوير نماذجها. ويقضي المقترح بأن تلتزم الشركات بعدم تجاوز عتبة محددة في هذا المقياس، إلى حين بلوغ مراحل ملموسة في فهم سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي والقدرة على مراقبتها وضبطها.