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ويؤدي هذا التقارب إلى احتمال حدوث تداخل كهرومغناطيسي، خاصة عندما تكون أجهزة الاتصال اللاسلكي قريبة من الميكروويف الذي يعتمد على موجات كهرومغناطيسية لتسخين الطعام، من خلال تحريك جزيئات الماء داخله، بينما تعتمد شبكة الواي فاي على موجات الراديو لنقل البيانات بين الراوتر والهواتف وأجهزة الكمبيوتر.



وعندما يتسرب قدر من الطاقة الكهرومغناطيسية من الميكروويف، يمكن أن يؤثر في استقبال إشارات الواي فاي، ما يؤدي إلى انخفاض سرعة الاتصال أو فقدانه مؤقتًا. يرتبط السبب لهذه الظاهرة باستخدام كل من أفران الميكروويف وبعض شبكات الإنترنت اللاسلكية نطاقًا تردديًا متقاربًا، إذ يعمل الميكروويف عادة بتردد يبلغ نحو 2.45 جيجاهرتز، بينما تستخدم شبكات Wi-Fi التقليدية نطاق 2.4 جيجاهرتز.ويؤدي هذا التقارب إلى احتمال حدوث تداخل كهرومغناطيسي، خاصة عندما تكون أجهزة الاتصال اللاسلكي قريبة من الميكروويف الذي يعتمد على موجات كهرومغناطيسية لتسخين الطعام، من خلال تحريك جزيئات الماء داخله، بينما تعتمد شبكة الواي فاي على موجات الراديو لنقل البيانات بين الراوتر والهواتف وأجهزة الكمبيوتر.وعندما يتسرب قدر من الطاقة الكهرومغناطيسية من الميكروويف، يمكن أن يؤثر في استقبال إشارات الواي فاي، ما يؤدي إلى انخفاض سرعة الاتصال أو فقدانه مؤقتًا.

لا يعني تشغيل الميكروويف بالضرورة انقطاع الإنترنت في كل منزل، إذ تختلف درجة التأثر وفقًا لعدة عوامل، أبرزها جودة الميكروويف وكفاءة العزل المعدني داخله، والمسافة بينه وبين جهاز الراوتر، فضلًا عن نوع شبكة الاتصال المستخدمة.



وتكون المشكلة أكثر وضوحًا في المنازل التي تعتمد على نطاق 2.4 جيجاهرتز، خصوصًا عندما يكون الراوتر قريبًا من المطبخ أو من جهاز الميكروويف.



في المقابل، تتميز شبكة 5 جيجاهرتز بأنها أقل عرضة لهذا النوع من التداخل، لأنها تعمل على نطاق ترددي مختلف عن نطاق تشغيل الميكروويف. (إرم نيوز)