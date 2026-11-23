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لكن هذا الرمز لا يعني بالضرورة وجود عطل، إذ قد يرتبط بثلاث حالات مختلفة، بحسب شكله والميزة النشطة على الجهاز.



وبحسب تقرير نشره موقع (Engadget)، فإن أحد أكثر أسباب ظهور الرمز شيوعًا هو وجود منبه نشط في تطبيق الساعة الخاص بسامسونغ، لكن هناك رموزًا أخرى قد تبدو مشابهة له وترتبط بتحديثات النظام أو إعدادات الأداء. قد يظهر رمز صغير يشبه الساعة في شريط الحالة أعلى هواتف " غالاكسي"؛ ما يثير تساؤلات المستخدمين حول معناه وما إذا كان يشير إلى مشكلة في الهاتف؟.لكن هذا الرمز لا يعني بالضرورة وجود عطل، إذ قد يرتبط بثلاث حالات مختلفة، بحسب شكله والميزة النشطة على الجهاز.وبحسب تقرير نشره موقع (Engadget)، فإن أحد أكثر أسباب ظهور الرمز شيوعًا هو وجود منبه نشط في تطبيق الساعة الخاص بسامسونغ، لكن هناك رموزًا أخرى قد تبدو مشابهة له وترتبط بتحديثات النظام أو إعدادات الأداء.

الاحتمال الأول هو أن يكون المستخدم ضبط منبهاً عبر تطبيق الساعة في الهاتف، إذ يظهر الرمز عندما يقترب موعد التنبيه.



ويوضح التقرير أن الأيقونة قد تظهر قبل موعد المنبه بنحو 30 أو 15 أو 5 دقائق، كما رصد ظهورها قبل 20 و10 دقائق خلال الاختبار.



وعند سحب لوحة الإشعارات إلى الأسفل، قد يظهر تنبيه يسأل المستخدم عمّ إذا كان يريد إيقاف المنبه القادم؟.



وإذا أزال المستخدم الإشعار، فقد يختفي الرمز من موضعه بجوار الساعة، لكنه يظل ظاهرًا بجوار رمز شبكة الواي فاي عند توسيع لوحة الإعدادات السريعة، وقد يظهر مجددًا مع اقتراب موعد التنبيه.



ولإزالة الرمز نهائيًا، ينبغي فتح تطبيق الساعة، ثم الانتقال إلى علامة تبويب المنبهات وإيقاف أي منبه نشط أو حذفه.

الاحتمال الثاني هو ظهور رمز ساعة داخل مربع ذي زوايا مستديرة، وهو ما يشير إلى توفر تحديث جديد لبرنامج الهاتف.



وفي هذه الحالة، لا يتعلق الرمز بمنبه قادم، بل بإشعار من النظام بوجود تحديث برمجي لم يثبته المستخدم بعد.



ووفقًا للتقرير، فإن طريقة التخلص من هذه الأيقونة هي تثبيت التحديث المتاح، وذلك من خلال فتح الإعدادات، ثم اختيار "تحديث البرنامج" (Software Update)، والبحث عن التحديثات المتاحة لتثبيتها.



وأشار الموقع إلى أن تحديث واجهة سامسونغ "One UI 9" بدأ بالوصول تدريجيًا إلى مزيد من هواتف غالاكسي، فيما يُعد آخر تحديث رئيسي لبعض الطرازات الأقدم.





ويظهر هذا الرمز في هواتف سامسونغ الرائدة الأحدث، بما في ذلك سلسلة "غالاكسي S23" وما بعدها، وهاتفًا "غالاكسي Z Fold 4" و"Z Flip 4" والإصدارات الأحدث منهما.



ويبدو الرمز أشبه بعداد سرعة صغير تتوسطه ورقة بيضاء، ويشير إلى تفعيل وضع يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة من خلال خفض سرعة معالجة الهاتف، بما يساعد على إطالة عمر البطارية خلال الاستخدام اليومي، مثل تصفح ومشاهدة الفيديوهات.



لكن عند تشغيل الألعاب، يتوقف هذا الوضع تلقائياً حتى يتمكن الهاتف من تقديم الأداء الكامل.



وإذا ظهر الرمز دون أن يتذكر المستخدم تفعيل هذه الميزة، فمن المحتمل أنه ضغط عليها بالخطأ داخل لوحة الإعدادات السريعة، ويمكن إيقافها من خلال سحب الشاشة إلى الأسفل والضغط مجدداً على أيقونة وضع الأداء الخفيف. وهناك رمز ثالث قد يختلط على المستخدمين برمز الساعة، لكنه في الحقيقة مؤشر لوضع الأداء الخفيف (Light Performance Profile).ويظهر هذا الرمز في هواتف سامسونغ الرائدة الأحدث، بما في ذلك سلسلة "غالاكسي S23" وما بعدها، وهاتفًا "غالاكسي Z Fold 4" و"Z Flip 4" والإصدارات الأحدث منهما.ويبدو الرمز أشبه بعداد سرعة صغير تتوسطه ورقة بيضاء، ويشير إلى تفعيل وضع يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة من خلال خفض سرعة معالجة الهاتف، بما يساعد على إطالة عمر البطارية خلال الاستخدام اليومي، مثل تصفح ومشاهدة الفيديوهات.لكن عند تشغيل الألعاب، يتوقف هذا الوضع تلقائياً حتى يتمكن الهاتف من تقديم الأداء الكامل.وإذا ظهر الرمز دون أن يتذكر المستخدم تفعيل هذه الميزة، فمن المحتمل أنه ضغط عليها بالخطأ داخل لوحة الإعدادات السريعة، ويمكن إيقافها من خلال سحب الشاشة إلى الأسفل والضغط مجدداً على أيقونة وضع الأداء الخفيف.

ويشير رمز ساعة المنبه إلى وجود تنبيه قادم، ويمكن إزالته من خلال إيقاف المنبهات النشطة في تطبيق الساعة.



أما رمز الساعة داخل مربع، فيشير إلى توفر تحديث جديد للنظام، ويختفي بعد تثبيت التحديث.



في المقابل، يدل رمز عداد السرعة المصحوب بورقة على تفعيل وضع الأداء الخفيف، الذي يساعد على تقليل استهلاك الطاقة وإطالة عمر البطارية.



وبذلك، فإن ظهور رمز يشبه الساعة أعلى هاتف سامسونغ لا يعني بالضرورة وجود مشكلة تقنية، لكن معرفة شكله تساعد على تحديد الميزة المرتبطة به والتعامل معها بسهولة. (إرم نيوز)