يُعد إغلاق الكمبيوتر Shut Down الخيار المناسب عندما ينتهي المستخدم من عمله ولا يحتاج إلى تشغيل الجهاز لفترة طويلة.



فعند إغلاق الكمبيوتر بصورة طبيعية، تتوقف البرامج والعمليات النشطة، وتنتهي جلسة التشغيل، كما ينخفض استهلاك الكهرباء إلى مستويات ضئيلة للغاية، باستثناء بعض وظائف الاستعداد التي قد تظل مفعّلة بحسب إعدادات الجهاز.



ويساعد الإغلاق الكامل أيضًا على تثبيت بعض تحديثات نظام التشغيل التي تتطلب إيقاف التشغيل أو الجهاز، فضلًا عن التخلص من بعض المشكلات المؤقتة التي قد تتراكم خلال فترات الاستخدام الطويلة.



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ويعتمد هذا الوضع على الاحتفاظ بالجلسة الحالية والبرامج المفتوحة داخل ذاكرة الوصول العشوائي RAM، مع خفض استهلاك الطاقة بصورة كبيرة.



وبمجرد تحريك الفأرة أو الضغط على زر التشغيل، يمكن للمستخدم العودة سريعًا إلى الملفات والنوافذ التي كان يعمل عليها.



لكن وضع السكون لا يعني توقف استهلاك الكهرباء تمامًا، إذ يستمر الجهاز في استهلاك قدر من الطاقة للحفاظ على البيانات الموجودة في الذاكرة. في المقابل، يوفر وضع السكون Sleep حلًا عمليًا للمستخدمين الذين يتوقفون عن العمل لفترات قصيرة ويرغبون في استئناف مهامهم دون الحاجة إلى الانتظار حتى اكتمال تشغيل الكمبيوتر.ويعتمد هذا الوضع على الاحتفاظ بالجلسة الحالية والبرامج المفتوحة داخل ذاكرة الوصول العشوائي RAM، مع خفض استهلاك الطاقة بصورة كبيرة.وبمجرد تحريك الفأرة أو الضغط على زر التشغيل، يمكن للمستخدم العودة سريعًا إلى الملفات والنوافذ التي كان يعمل عليها.لكن وضع السكون لا يعني توقف استهلاك الكهرباء تمامًا، إذ يستمر الجهاز في استهلاك قدر من الطاقة للحفاظ على البيانات الموجودة في الذاكرة.

من أكثر الاعتقادات انتشارًا أن إغلاق الكمبيوتر وتشغيله يوميًا يؤدي إلى تلف مكوناته بسبب تكرار دورات التشغيل والإيقاف.



لكن الأجهزة الحديثة مصممة لتحمل عمليات التشغيل والإغلاق المتكررة في الاستخدام الطبيعي، ولا توجد أدلة قوية على أن الإغلاق اليومي المعتاد يقلل عمر الكمبيوتر بصورة ملحوظة مقارنة باستخدام وضع السكون.



وفي المقابل، لا يمثل وضع السكون خطرًا بحد ذاته على مكونات الجهاز، لكنه قد يؤدي إلى فقدان الجلسة المفتوحة إذا انقطعت الكهرباء في أجهزة الكمبيوتر المكتبية التي لا تمتلك بطارية احتياطية.





أما عند الابتعاد لعدة ساعات، فيمكن استخدام وضع السكون لتوفير الوقت، أو إغلاق الكمبيوتر إذا لم تكن هناك حاجة إلى الاحتفاظ بالبرامج المفتوحة.



وفي نهاية ، يُعد الإغلاق الكامل خيارًا مناسبًا لتقليل استهلاك الطاقة، كما يُفضل إغلاق الكمبيوتر بالكامل عند السفر أو الابتعاد عنه لفترة طويلة.



وبعد تحديثات النظام أو ظهور مشكلات تقنية، يُنصح بإعادة التشغيل لاستكمال التحديثات وتجديد جلسة النظام. يعتمد القرار على مدة الابتعاد عن الجهاز وطبيعة العمل، إذ يُفضل استخدام وضع السكون عند التوقف لفترة قصيرة، مثل بضع دقائق أو ساعة، بما يتيح العودة سريعًا إلى العمل.أما عند الابتعاد لعدة ساعات، فيمكن استخدام وضع السكون لتوفير الوقت، أو إغلاق الكمبيوتر إذا لم تكن هناك حاجة إلى الاحتفاظ بالبرامج المفتوحة.وفي نهاية ، يُعد الإغلاق الكامل خيارًا مناسبًا لتقليل استهلاك الطاقة، كما يُفضل إغلاق الكمبيوتر بالكامل عند السفر أو الابتعاد عنه لفترة طويلة.وبعد تحديثات النظام أو ظهور مشكلات تقنية، يُنصح بإعادة التشغيل لاستكمال التحديثات وتجديد جلسة النظام.

إلى جانب بين الإغلاق ووضع السكون، ينصح خبراء التقنية بإعادة تشغيل الكمبيوتر بانتظام، خصوصًا عند ملاحظة بطء الأداء أو حدوث أخطاء في البرامج.



وتساعد إعادة التشغيل على إنهاء العمليات النشطة وإعادة تحميل مكونات النظام، كما تتيح استكمال التحديثات التي تتطلب إعادة تشغيل الجهاز. (إرم نيوز)