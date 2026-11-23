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يشهد قطاع التكنولوجيا تحوّلاً متسارعاً مع انتشار وكلاء القادرين على تنفيذ مهام كانت تتطلب سابقاً استخدام برامج متخصصة، من تصميم الصور وإعداد الجداول إلى كتابة الأكواد وإنشاء العروض التقديمية.ووفق تقرير نشرته " نت"، فإن هذه الأدوات تتيح للمستخدم إنجاز أعمال معقدة من خلال أوامر مكتوبة بلغته الطبيعية، من دون الحاجة إلى إتقان البرامج أو التعامل مع قوائمها وأدواتها.وأثار هذا التطور مخاوف في أسواق المال، بعدما خسرت أسهم شركات البرمجيات والخدمات الأميركية نحو 830 مليار دولار من قيمتها السوقية بين أواخر كانون الثاني ومطلع شباط 2026، وسط قلق المستثمرين من تراجع الطلب على البرامج التقليدية.وأشار التقرير إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يمنحون الشركات الصغيرة والأفراد القدرة على تطوير برامج وتصاميم مخصصة بتكاليف أقل، ما يخفف اعتمادهم على الحلول الجاهزة باهظة الثمن.لكن هذا التحول لا يعني اختفاء البرامج بالكامل، بل تراجع الحاجة إلى واجهاتها التقليدية، إذ ستظل التطبيقات ضرورية لتنفيذ المهام وعرض النتائج، فيما يتولى الذكاء الاصطناعي التعامل معها نيابة عن المستخدم.وفي المقابل، حذّر التقرير من مخاطر الأخطاء في النتائج، خصوصاً في المجالات المالية والهندسية والقانونية، مؤكداً ضرورة مراجعة الأعمال التي تنتجها هذه الأدوات قبل اعتمادها.كما لفت إلى تحديات تتعلق بخصوصية البيانات وملكية الملفات، مشدداً على أهمية الاحتفاظ بالمعلومات بصيغ مفتوحة تتيح نقلها بين البرامج المختلفة، وتجنّب الاعتماد الكامل على شركة واحدة.وخلص التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يلغي الحاجة إلى الخبرة البشرية، لكنه قد يغيّر طريقة العمل جذرياً، بحيث تصبح معرفة المستخدم وقدرته على تقييم النتائج أكثر أهمية من مهارته في تشغيل البرامج.