بعد انتظار استمر 13 عامًا، وميزانية يُقال إنها تجاوزت مليار دولار، بدأت لعبة "Grand Theft Auto VI" تثير استياء بعض اللاعبين بسبب مشكلات تقنية أثرت في تجربتهم منذ اليوم الأول، ووصل بعضها إلى سقوط الشخصيات عبر الأرض حرفيًا.



ووصلت لعبة "GTA 6" أخيرًا إلى أجهزة الألعاب يوم الخميس، لكن إطلاق اللعبة التي طال انتظارها لم يخلُ من المشكلات؛ إذ لجأ لاعبون غاضبون إلى منصات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع تُظهر أخطاء برمجية وحركات غريبة للشخصيات ومشكلات تقنية أخرى.

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وقال بعض اللاعبين إنهم واجهوا مشكلات بعد 15 دقيقة فقط من بدء اللعب، إذ كتب أحد مستخدمي منصة "ريديت": "لم تمر حتى 15 دقيقة على بدء لعب GTA 6 حتى حدث خطأ جعل اللعبة غير قابلة للاستمرار"، بحسب تقرير لصحفية "New York Post".

وشارك لاعب آخر مقطعًا مصورًا لشخصيته وهي تسقط عبر الأرض، معلقًا: "بعد 15 دقيقة من اللعب، واجهت بالفعل خللًا مزعجًا. 13 عامًا من الانتظار من أجل هذا...".



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ولم تتوقف الشكاوى عند ذلك، إذ حيرت قدرات السباحة غير المعتادة لإحدى الشخصيات لاعبًا آخر، ما دفعه إلى السخرية قائلًا: "أول خطأ في GTA 6.. الشخصية تسبح حرفيًا وهي مائلة على جانبها".