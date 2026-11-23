بعد انتظار استمر 13 عامًا، وميزانية يُقال إنها تجاوزت مليار دولار، بدأت لعبة "Grand Theft Auto VI" تثير استياء بعض اللاعبين بسبب مشكلات تقنية أثرت في تجربتهم منذ اليوم الأول، ووصل بعضها إلى سقوط الشخصيات عبر الأرض حرفيًا.
ووصلت لعبة "GTA 6" أخيرًا إلى أجهزة الألعاب يوم الخميس، لكن إطلاق اللعبة التي طال انتظارها لم يخلُ من المشكلات؛ إذ لجأ لاعبون غاضبون إلى منصات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع تُظهر أخطاء برمجية وحركات غريبة للشخصيات ومشكلات تقنية أخرى.
وقال بعض اللاعبين إنهم واجهوا مشكلات بعد 15 دقيقة فقط من بدء اللعب، إذ كتب أحد مستخدمي منصة "ريديت": "لم تمر حتى 15 دقيقة على بدء لعب GTA 6 حتى حدث خطأ جعل اللعبة غير قابلة للاستمرار"، بحسب تقرير لصحفية "New York Post".
وشارك لاعب آخر مقطعًا مصورًا لشخصيته وهي تسقط عبر الأرض، معلقًا: "بعد 15 دقيقة من اللعب، واجهت بالفعل خللًا مزعجًا. 13 عامًا من الانتظار من أجل هذا...".
"Cyberpunk 2077" من جديد
ولم تتوقف الشكاوى عند ذلك، إذ حيرت قدرات السباحة غير المعتادة لإحدى الشخصيات لاعبًا آخر، ما دفعه إلى السخرية قائلًا: "أول خطأ في GTA 6.. الشخصية تسبح حرفيًا وهي مائلة على جانبها".
وكان الاستياء واضحًا لدى بعض عشاق اللعبة الذين انتظروا أكثر من عقد للحصول على الجزء الجديد من السلسلة.
وأعرب أحد اللاعبين الغاضبين عن خشيته من تكرار تجربة سابقة، مقارنًا إطلاق GTA 6 بلعبة "Cyberpunk 2077"، التي صدرت عام 2020 وشهدت عند إطلاقها أخطاء برمجية وتعطلًا ومشكلات في الأداء.
وكتب اللاعب: "إنها Cyberpunk 2077 من جديد! ما هذه الفوضى المليئة بالأخطاء؟ انتظرنا 13 عامًا من أجل هذا. يا للخيبة!".
مشكلات متوقعة
ومع ذلك، لم يواجه جميع اللاعبين مشكلات خلال استكشافهم ولاية ليونيدا الخيالية داخل اللعبة.
فقد قال بعضهم إن تجربتهم كانت خالية نسبيًا من الأخطاء، بينما رأى آخرون أن ظهور بعض المشكلات التقنية في يوم الإطلاق أمر متوقع.
وكتب أحد اللاعبين: "أخطاء؟ أي أخطاء؟ أنا وصديقتي نلعب منذ صدور اللعبة... ولم يواجه أي منا مشكلة واحدة".
ورد مستخدم آخر قائلًا: "لعبت لمدة ساعتين ولم أواجه أي أخطاء أو مشكلات. هؤلاء الأشخاص أمضوا أول 15 دقيقة في البحث عن الأخطاء ومحاولة إحداثها عمدًا".
ودافع لاعب آخر عن اللعبة، قائلًا: "لعبت لمدة 14 ساعة ولم أواجه أي خلل. أستخدم Xbox Series X، ولا أعرف ما إذا كان ذلك يحدث فرقًا، لكن عندما يلعب مليار شخص، فمن المؤكد أن تظهر بعض المشكلات العشوائية من حين إلى آخر".
وفي المقابل، يبدو أن بعض اللاعبين يقضون وقتًا أطول في البحث عن الأخطاء وتحليلها مقارنة باللعب نفسه.
وسخر أحد المعلقين قائلًا: "أجد من المضحك أن عدد الأشخاص الذين يبحثون عن الأخطاء في GTA 6 أكبر من عدد الذين يحاولون إنهاء اللعبة".
ودفعت الشكاوى بعض مستخدمي "ريديت" إلى إنشاء منتدى نقاش مخصص لتجميع الأخطاء والمشكلات التي تظهر من يوم الإطلاق، بما يشمل تعطل اللعبة، والمهام التي تتوقف عن العمل، ومشكلات حفظ التقدم، وغيرها من الأعطال.
ويطلب المنتدى من اللاعبين تحديد جهاز الألعاب الذي يستخدمونه، وإصدار اللعبة، وتفاصيل المشكلة التي واجهوها، مع تشجيعهم على إرفاق لقطات شاشة أو مقاطع فيديو قصيرة للمساعدة في توثيق الأعطال.
ويمكن للاعبين الذين يواجهون مشكلات أيضًا طلب المساعدة بشكل فردي عبر خدمة دعم شركة "Rockstar".
ورغم المشكلات التي ظهرت في بداية الإطلاق، لا تزال الحماسة للعبة GTA 6 مستمرة. وحققت اللعبة مبيعات قياسية بنحو 3.8 مليار دولار في أول أيام إطلاقها.