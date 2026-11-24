قد يتحول اختفاء إشارة الشبكة من هاتفك بشكل مفاجئ إلى إنذار يستدعي الانتباه، خصوصاً إذا حدث ذلك في مكان اعتدت استخدام هاتفك فيه من دون مشكلات في التغطية. فظهور عبارة "لا توجد خدمة" أو توقف استقبال المكالمات والرسائل النصية قد يكون، في بعض الحالات، مؤشراً على تعرض رقمك لعملية احتيال تُعرف باسم "استبدال شريحة الهاتف" (SIM Swap).

وتقوم هذه الطريقة على نقل رقم هاتف الضحية إلى شريحة أخرى، سواء كانت تقليدية أو إلكترونية (eSIM)، بعد أن ينجح المحتال في إقناع شركة الاتصالات بتنفيذ عملية النقل. وبذلك يصبح الرقم تحت سيطرته، فيما يفقد صاحبه القدرة على استخدام خطه بصورة طبيعية.

ولا يعني انقطاع الشبكة بالضرورة أن الهاتف تعرض للاختراق، فقد يكون السبب عطلاً تقنياً أو ضعفاً في التغطية. لكن استمرار المشكلة رغم وجود إشارة جيدة في المكان نفسه، بالتزامن مع ظهور تنبيهات غير مألوفة على حساباتك، يستدعي التحرك سريعاً، لأن المحتال قد يتمكن من استقبال رموز التحقق المرسلة إلى رقمك.

كيف تكتشف أن رقمك أصبح في يد شخص آخر؟

من أبرز المؤشرات التي قد تنبه إلى وقوع عملية استبدال للشريحة، ظهور رسائل مثل "لا توجد خدمة" أو "مكالمات الطوارئ فقط"، أو إشعار يفيد بعدم وجود بطاقة SIM، رغم أن الشريحة لا تزال مثبتة في الهاتف.

وللتأكد من أن المشكلة لا تتعلق بانقطاع عام في الشبكة، يمكن مقارنة التغطية على هاتف آخر يستخدم شركة الاتصالات نفسها وفي الموقع ذاته. فإذا كانت الشبكة تعمل بصورة طبيعية لدى الآخرين، بينما يستمر هاتفك في فقدان الإشارة حتى بعد إعادة تشغيله، يصبح من الضروري التواصل مع مزود الخدمة.

ومن العلامات الأخرى التي ينبغي عدم تجاهلها، وصول طلبات غير متوقعة لإعادة تعيين كلمات المرور، أو إشعارات بمحاولات تسجيل دخول من أجهزة غير معروفة، أو تنبيهات مصرفية لم تنفذها بنفسك. وقد تشكل هذه المؤشرات مجتمعة دليلاً على محاولة الوصول إلى حساباتك الرقمية.

كيف ينفذ المحتالون عملية استبدال الشريحة؟

لا تبدأ عملية الاحتيال عادةً عند التواصل مع شركة الاتصالات، بل تسبقها مرحلة لجمع المعلومات الشخصية عن الضحية. وقد يحصل المحتالون على الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم العميل وبيانات الفواتير، من خلال تسريبات البيانات أو رسائل التصيد الاحتيالي أو المعلومات المنشورة على .

كما يمكن أن يستفيدوا من اختراق قواعد بيانات شركات الاتصالات نفسها، إذ تتيح المعلومات المسروقة أحياناً انتحال صفة المشترك وتجاوز إجراءات التحقق من هويته. وقد شهد قطاع الاتصالات الفرنسي حوادث اختراق طالت شركات مثل "لا بوست موبايل" عام 2022، و"SFR" و"Free" عام 2024، و"بويغ تيليكوم" عام 2025.

وفي بعض الحالات، يلجأ المحتالون إلى إرسال رسائل نصية تنتحل صفة شركة الاتصالات، وتوهم المستخدم بأنه طلب تحويل رقمه إلى شريحة إلكترونية جديدة، ثم تدعوه إلى الضغط على رابط لإلغاء العملية. ويكون الهدف من ذلك سرقة بيانات الدخول أو الحصول على معلومات إضافية تسهل تنفيذ الاحتيال.

وبعد جمع المعلومات اللازمة، يتواصل المحتال مع شركة الاتصالات أو يتوجه إلى أحد فروعها، مدعياً فقدان هاتفه أو تعرضه للسرقة أو تلف شريحته. وإذا نجح في إقناع الموظف بصحة روايته، قد يتم نقل الرقم إلى شريحة يسيطر عليها، ما يمنحه القدرة على استقبال الاتصالات والرسائل الموجهة إلى صاحب الرقم الأصلي.

ولا توفر الشريحة الإلكترونية (eSIM) حماية كاملة من هذا النوع من الاحتيال، فرغم أنها تلغي الحاجة إلى شريحة مادية قابلة للإزالة، فإن نقل الرقم بصورة احتيالية قد يحدث من خلال أنظمة شركة الاتصالات نفسها.

لماذا يشكل اختراق رقم الهاتف خطراً على الحسابات المصرفية؟

تكمن خطورة هذا الاحتيال في أن رقم الهاتف يُستخدم بوصفه وسيلة أساسية للتحقق من هوية المستخدم واستعادة الوصول إلى حساباته. وتعتمد خدمات مصرفية ورقمية كثيرة على الرسائل النصية لإرسال رموز المصادقة الثنائية أو تأكيد عمليات تسجيل الدخول وتغيير كلمات المرور.

وعندما يسيطر المحتال على الرقم، يمكنه استقبال هذه الرموز بدلاً من صاحبها، ثم استخدامها لمحاولة الدخول إلى البريد الإلكتروني والحسابات المصرفية ومنصات التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى المحافظ الرقمية.

وبذلك لا يقتصر الضرر على فقدان القدرة على إجراء المكالمات، بل قد يمتد إلى انتحال هوية الضحية والسيطرة على حساباته واستغلال بياناته المالية. ومن الأمثلة التي أظهرت خطورة هذا الأسلوب اختراق الحساب الرسمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على منصة "إكس" في 9 كانون الثاني 2024.

ما الخطوات التي يجب اتخاذها عند الاشتباه بالاحتيال؟

في حال الاشتباه بتعرض رقم الهاتف لعملية استبدال، فإن سرعة التصرف ضرورية للحد من الأضرار. وتتمثل الخطوة الأولى في التواصل مع شركة الاتصالات من هاتف آخر، باستخدام رقم خدمة العملاء الرسمي الموجود على الفواتير أو الموقع الرسمي للشركة، وطلب التحقق من أي عملية نقل أو تغيير طرأت على الشريحة.

وإذا ثبت وقوع الاحتيال، ينبغي طلب إيقاف الشريحة التي يستخدمها المحتال وإعادة تفعيل الرقم على شريحة جديدة، مع التوجه إلى أحد فروع الشركة وإبراز إثبات الهوية عند الحاجة.

كذلك، يجب إبلاغ المصرف فوراً باحتمال اختراق رقم الهاتف، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحسابات والبطاقات ووقف أي عمليات مشبوهة. ومن المهم أيضاً تأمين البريد الإلكتروني، لأنه غالباً ما يُستخدم لاستعادة كلمات المرور الخاصة بالخدمات الأخرى، وذلك عبر تغيير كلمة المرور ومراجعة الأجهزة والجلسات المرتبطة بالحساب.

ولا ينبغي إغفال توثيق الحادثة وتقديم بلاغ إلى الجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية في البلد المعني، مع الاحتفاظ بالرسائل والإشعارات وأي أدلة متاحة.

كيف تحمي رقمك من الاستبدال الاحتيالي؟

تبدأ الوقاية بتقليل الاعتماد على الرسائل النصية القصيرة بوصفها وسيلة وحيدة للمصادقة، واستخدام تطبيقات مخصصة لتوليد رموز التحقق، مثل "Google Authenticator" و"Microsoft Authenticator"، متى كانت الخدمة تتيح ذلك. فهذه التطبيقات تولّد الرموز على الجهاز نفسه، ولا تعتمد على وصول رسالة عبر شبكة الاتصالات.

ومن الخطوات المهمة أيضاً وضع كلمة مرور قوية وفريدة لحسابك لدى شركة الاتصالات، والاستفسار عن إمكانية إضافة رمز حماية أو وسيلة تحقق إضافية لا يمكن تنفيذ أي تغيير على الشريحة من دونها.

كما يُنصح بالحد من نشر المعلومات الشخصية، مثل تاريخ الميلاد والعنوان والتفاصيل التي قد تُستخدم للإجابة عن أسئلة الأمان، وعدم التفاعل مع الرسائل التي تطلب الضغط على روابط لتأكيد طلب شريحة جديدة أو إلغائه، بل التواصل مباشرة مع الشركة عبر قنواتها الرسمية.

وفي إطار تعزيز الحماية، تتجه بعض شركات الاتصالات إلى توفير خدمات تقنية تساعد المؤسسات المالية على رصد التغييرات الحديثة في شرائح المشتركين. ومن هذه الحلول خدمة تقدمها "أورانج" تتيح التحقق من عمر شريحة SIM، بما قد يساعد المصارف على اكتشاف عمليات الاستبدال غير المعتادة.