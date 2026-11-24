تشير دراسة علمية حديثة إلى أن تفجير قنبلة نووية واحدة في الفضاء قد يؤدي إلى تعطيل نحو 98% من الأقمار الصناعية الموجودة في المدار الأرضي المنخفض خلال أسبوع واحد، مع تداعيات قد تستمر لسنوات.



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استخدم الباحثون نماذج حاسوبية لمحاكاة تأثير تفجير سلاح نووي بقوة ميغاطن واحد على ارتفاع 500 كيلومتر فوق منطقة .



وأظهرت النتائج أن الانفجار سيطلق أشعة سينية وجسيمات عالية الطاقة، لكن الجزء الأكثر خطورة يتمثل في الإلكترونات الناتجة عن تحلل المواد المشعة، التي يمكن أن تحتجزها خطوط المجال المغناطيسي للأرض.



وتؤدي هذه العملية إلى تكوين حزام إشعاعي اصطناعي حول الكوكب، تتعرض الأقمار الصناعية الموجودة داخله للإشعاع بصورة متكررة أثناء دورانها؛ ما يتسبب في تلف مكوناتها الإلكترونية وفقدان قدرتها على العمل تدريجياً.



ووفقاً للنموذج الأساسي للدراسة، قد يتعطل نحو 3% من الأقمار الصناعية نتيجة الإشعاع الأولي، ثم ترتفع النسبة إلى 25% خلال ، و78% بعد ثلاثة أيام، لتصل إلى نحو 98% خلال أسبوع. وكشفت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعتي ويسكونسن-ماديسون وبرينستون، أن الخطر الأكبر لا يأتي بالضرورة من الانفجار المباشر، وإنما من الإشعاعات والجسيمات عالية الطاقة التي قد تظل محاصرة بفعل المجال المغناطيسي للأرض، لتشكل حزاماً إشعاعياً اصطناعياً يهدد الأقمار الصناعية بصورة متكررة.استخدم الباحثون نماذج حاسوبية لمحاكاة تأثير تفجير سلاح نووي بقوة ميغاطن واحد على ارتفاع 500 كيلومتر فوق منطقة .وأظهرت النتائج أن الانفجار سيطلق أشعة سينية وجسيمات عالية الطاقة، لكن الجزء الأكثر خطورة يتمثل في الإلكترونات الناتجة عن تحلل المواد المشعة، التي يمكن أن تحتجزها خطوط المجال المغناطيسي للأرض.وتؤدي هذه العملية إلى تكوين حزام إشعاعي اصطناعي حول الكوكب، تتعرض الأقمار الصناعية الموجودة داخله للإشعاع بصورة متكررة أثناء دورانها؛ ما يتسبب في تلف مكوناتها الإلكترونية وفقدان قدرتها على العمل تدريجياً.ووفقاً للنموذج الأساسي للدراسة، قد يتعطل نحو 3% من الأقمار الصناعية نتيجة الإشعاع الأولي، ثم ترتفع النسبة إلى 25% خلال ، و78% بعد ثلاثة أيام، لتصل إلى نحو 98% خلال أسبوع.