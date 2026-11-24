تشير دراسة علمية حديثة إلى أن تفجير قنبلة نووية واحدة في الفضاء قد يؤدي إلى تعطيل نحو 98% من الأقمار الصناعية الموجودة في المدار الأرضي المنخفض خلال أسبوع واحد، مع تداعيات قد تستمر لسنوات.
وكشفت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعتي ويسكونسن-ماديسون وبرينستون، أن الخطر الأكبر لا يأتي بالضرورة من الانفجار النووي
المباشر، وإنما من الإشعاعات والجسيمات عالية الطاقة التي قد تظل محاصرة بفعل المجال المغناطيسي للأرض، لتشكل حزاماً إشعاعياً اصطناعياً يهدد الأقمار الصناعية بصورة متكررة.
استخدم الباحثون نماذج حاسوبية لمحاكاة تأثير تفجير سلاح نووي بقوة ميغاطن واحد على ارتفاع 500 كيلومتر فوق منطقة جنوب المحيط الأطلسي
.
وأظهرت النتائج أن الانفجار سيطلق أشعة سينية وجسيمات عالية الطاقة، لكن الجزء الأكثر خطورة يتمثل في الإلكترونات الناتجة عن تحلل المواد المشعة، التي يمكن أن تحتجزها خطوط المجال المغناطيسي للأرض.
وتؤدي هذه العملية إلى تكوين حزام إشعاعي اصطناعي حول الكوكب، تتعرض الأقمار الصناعية الموجودة داخله للإشعاع بصورة متكررة أثناء دورانها؛ ما يتسبب في تلف مكوناتها الإلكترونية وفقدان قدرتها على العمل تدريجياً.
ووفقاً للنموذج الأساسي للدراسة، قد يتعطل نحو 3% من الأقمار الصناعية نتيجة الإشعاع الأولي، ثم ترتفع النسبة إلى 25% خلال يوم واحد
، و78% بعد ثلاثة أيام، لتصل إلى نحو 98% خلال أسبوع.
اختبر الباحثون أيضاً سيناريو تكون فيه الأقمار الصناعية أكثر مقاومة للإشعاع بثلاثة أضعاف الافتراض الأساسي.
لكن النتائج ظلت مقلقة، إذ أظهرت المحاكاة احتمال تعطل نحو 72% من الأقمار الصناعية خلال أسبوع، و97% خلال 15 يوماً؛ ما يعني أن تعزيز الحماية الإلكترونية قد يؤخر الأضرار لكنه لا يمنعها بالكامل في هذا السيناريو.
لا تتوقف التداعيات عند فقدان الأقمار الصناعية وظائفها، إذ إن تعطل أنظمة التحكم والمناورة قد يجعل عدداً كبيراً منها يتحرك دون القدرة على تجنب الاصطدام بالأجسام الأخرى.
وتقدر الدراسة احتمال وقوع نحو 20 تصادماً خلال عامين من الانفجار، وهو ما قد ينتج عنه حطام فضائي إضافي يهدد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية الأخرى.
ويثير ذلك مخاوف من حدوث ما يعرف بمتلازمة كيسلر، وهي سيناريو نظري تتسبب فيه الاصطدامات المتتالية بين الأقمار الصناعية وقطع الحطام في إنتاج مزيد من الشظايا، بما يزيد احتمالات وقوع اصطدامات جديدة، وقد يجعل بعض المدارات خطرة على عمليات الإطلاق المستقبلية لعقود. (إرم نيوز)