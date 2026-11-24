قد تضع هاتف آيفون جانباً لساعات طويلة، أو تتركه داخل أحد الأدراج لعدة أيام دون استخدام، معتقداً أن البطارية ستحافظ على حالتها ما دام الجهاز لا يعمل.



لكن المفاجأة التي يلاحظها بعض المستخدمين عند العودة إلى الهاتف هي انخفاض نسبة الشحن أو تراجع مؤشر صحة البطارية في الإعدادات، رغم عدم استخدام الجهاز بصورة مكثفة.



وتثير هذه الظاهرة تساؤلات حول الأسباب التي تجعل بطاريات الهواتف تفقد جزءاً من كفاءتها حتى في أوقات الخمول، وما إذا كان ترك الهاتف دون استخدام يحمي البطارية بالفعل أم قد يسرّع تراجع أدائها في بعض الظروف.

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وتعتمد هواتف آيفون على بطاريات الليثيوم ، وهي بطاريات تتعرّض لتغيرات كيميائية طبيعية ، حتى عندما لا يستخدمها صاحب الهاتف بصورة يومية.



وتوضح أن عمر البطارية الكيميائي يتأثر بعدة عوامل، من بينها درجات الحرارة المرتفعة، وأنماط الشحن، وعدد دورات الشحن التي تمر بها البطارية.



ومع مرور الوقت، تتراجع قدرة الخلايا الداخلية على الاحتفاظ بالطاقة وتوصيلها بالكفاءة نفسها، وهو ما ينعكس على السعة القصوى للبطارية، حتى إذا كان الهاتف لا يُستخدم بصورة مكثفة.





ومن بين هذه العمليات تحديث بعض البيانات، ومزامنة الصور والملفات مع الخدمات السحابية، واستقبال الإشعارات، والاتصال بالشبكات الخلوية وشبكات الواي فاي.



كما قد تستهلك بعض التطبيقات والخدمات قدراً من الطاقة أثناء الخمول، خصوصاً إذا كانت تعمل في الخلفية أو تجري عمليات مزامنة مستمرة.



ولهذا قد يلاحظ المستخدم انخفاض مستوى الشحن بعد ترك الهاتف دون استخدام، وهو أمر يختلف عن تراجع صحة البطارية؛ لأن نسبة الشحن الحالية لا تعبر بالضرورة عن السعة القصوى للبطارية. وعدم استخدام آيفون لا يعني توقفه عن استهلاك الطاقة بشكل كامل، إذ تستمر بعض العمليات في الخلفية، بحسب إعدادات الجهاز وحالته.ومن بين هذه العمليات تحديث بعض البيانات، ومزامنة الصور والملفات مع الخدمات السحابية، واستقبال الإشعارات، والاتصال بالشبكات الخلوية وشبكات الواي فاي.كما قد تستهلك بعض التطبيقات والخدمات قدراً من الطاقة أثناء الخمول، خصوصاً إذا كانت تعمل في الخلفية أو تجري عمليات مزامنة مستمرة.ولهذا قد يلاحظ المستخدم انخفاض مستوى الشحن بعد ترك الهاتف دون استخدام، وهو أمر يختلف عن تراجع صحة البطارية؛ لأن نسبة الشحن الحالية لا تعبر بالضرورة عن السعة القصوى للبطارية.

الحرارة المرتفعة

تُعد الحرارة من أبرز العوامل التي تؤثر في عمر بطاريات الليثيوم أيون، وقد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في تسريع التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى تقادم الخلايا الداخلية.



وتحذّر أبل من تعريض لدرجات حرارة محيطة تتجاوز 35 درجة مئوية، إذ قد يؤدي ذلك إلى إحداث ضرر دائم في سعة البطارية.



وقد تحدث المشكلة عند ترك الهاتف داخل سيارة مغلقة تحت أشعة الشمس، أو بالقرب من مصادر الحرارة، أو داخل أماكن سيئة التهوية.



والأمر اللافت أن الهاتف قد يتعرّض لهذه الظروف حتى دون تشغيل التطبيقات أو استخدام الشاشة؛ ما يعني أن عدم الاستخدام لا يوفر حماية كاملة من تأثير الحرارة.

فترات طويلة دون شحن

تخطط لعدم استخدام آيفون لعدة أسابيع أو أشهر، فإن طريقة تخزينه تصبح عاملاً مهماً للحفاظ على البطارية.



وتوصي أبل عند تخزين الجهاز لفترة طويلة بشحنه إلى نحو 50%، ثم إيقاف تشغيله ووضعه في مكان بارد وجاف، مع تجنب تركه فارغاً تماماً أو مشحوناً بالكامل لفترات طويلة.



ويرجع ذلك إلى أن التخزين عند مستوى شحن منخفض للغاية قد يؤدي إلى دخول البطارية في حالة تفريغ عميق، بينما قد يؤدي الاحتفاظ بها عند شحن كامل لفترة طويلة إلى زيادة الإجهاد الكيميائي على خلاياها.

صحة البطارية آيفون

هناك مجموعة من الإجراءات التي تساعد على إبطاء تراجع كفاءة البطارية، من أبرزها تجنب تعريض الهاتف للحرارة المرتفعة، واستخدام الشواحن والكابلات الموثوقة، وتفعيل ميزات الشحن المحسن المتاحة في الجهاز.



كما يُنصح بمراجعة إعدادات البطارية لمعرفة التطبيقات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وتقليل نشاط التطبيقات في الخلفية عند الحاجة، والحرص على عدم ترك الهاتف لفترات طويلة دون شحن مناسب.



ويمكن للمستخدم متابعة مؤشر صحة البطارية من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم البطارية، وبعدها صحة البطارية والشحن، لمعرفة السعة القصوى ومدى قدرة البطارية على تقديم الأداء الطبيعي. (إرم نيوز)