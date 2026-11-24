أعلنت شركة "ميتا" عن إتاحة مساعدها للذكاء الاصطناعي "ميوز" (Muse) مباشرة داخل الرسائل الخاصة على منصة "إنستغرام"، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى خدمات من دون الحاجة إلى الانتقال بين التطبيقين.

وبحسب الشركة، أصبح بإمكان المستخدمين بدء محادثة مع "ميوز" داخل الرسائل، وطلب معلومات إضافية عن منشور أو مكان أو منتج يصادفونه أثناء تصفح المنصة، فضلاً عن استعادة تفاصيل المحادثات التي ربما فاتتهم في رسائلهم الخاصة الأخرى.

وتتيح الميزة أيضاً مشاركة المنشورات مع المساعد وطلب تنفيذ مهام مرتبطة بمحتواها، مثل إضافة مقهى إلى برنامج رحلة سياحية في مكسيكو سيتي، أو البحث عن عروض وخصومات على الأحذية خلال موسم تخفيضات الجمعة السوداء.

وتعكس هذه الخطوة توجه "ميتا" إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في الاستخدام اليومي لمنصاتها، في ظل المنافسة المتزايدة بين شركات التكنولوجيا لتطوير مساعدين رقميين يسهل الوصول إليهم ويقدمون خدمات تتجاوز الإجابة عن الأسئلة.

وأوضحت الشركة أن المحادثات التي يجريها المستخدمون مع "ميوز" عبر "إنستغرام" ستظهر أيضاً ضمن محادثة جانبية في التطبيق للمساعد.

ومن المقرر أن يبدأ طرح الميزة اعتباراً من الثلاثاء لمستخدمي نظامَي "آي أو إس" و"أندرويد" في وكندا والمكسيك واليابان وسنغافورة.

وفي سياق متصل، كشفت "ميتا" عن إمكانات جديدة تتيح للمستخدمين الاستفادة بشكل أكبر من المنشورات ومقاطع الفيديو المحفوظة على "إنستغرام"، إذ بات بإمكانهم طلب تنظيم المحتوى المحفوظ ضمن مجلدات مخصصة تُعرف باسم "المجموعات" (Collections).

ومن بين الاستخدامات الممكنة، تحويل مقطع فيديو يتضمن وصفة طعام إلى قائمة مشتريات، أو جمع محتوى السفر الذي ينشره صناع المحتوى المفضلون وتحويله إلى برنامج رحلة، فضلاً عن اقتراح أفكار لتنسيق الملابس استناداً إلى مقاطع الموضة التي سبق للمستخدم حفظها.

واعتباراً من الثلاثاء، سيظهر للمستخدمين عند حفظ أي منشور اقتراح يتيح لهم الاستعانة بـ"ميوز" لتنظيمه، على أن تبدأ هذه الخاصية في الولايات المتحدة وكندا.

وأكدت "ميتا" أن المستخدمين سيحتفظون بالتحكم في تجربتهم مع المساعد داخل "إنستغرام"، مشيرة إلى أن أي محتوى لن يُنشر أو يُشارك أو يُرسل من دون موافقتهم، كما يمكنهم طلب حذف معلومات سبق أن شاركوها مع المساعد أو الإجراءات التي نفذها في أي وقت.