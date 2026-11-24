تتيح منصة "Pinterest" للأهل، من خلال تحديث جديد لأدوات الرقابة الأبوية، كمية المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي الذي يظهر لأبنائهم، في خطوة تُعدّ من المبادرات الأولى من نوعها بين منصات التواصل الاجتماعي الكبرى.

وعلى خلاف منصات أخرى ركّزت على تقييد وصول القاصرين إلى ميزات محددة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتناول "بينتريست" المسألة من زاوية أوسع، من خلال منح الأهل القدرة على التأثير في طبيعة المحتوى الذي يظهر ضمن خلاصات أطفالهم وتوصيات المنصة.

فقد سبق أن أضافت " " إعداداً للرقابة الأبوية يسمح بمنع الدردشة "ماي إيه آي" من الرد على المراهقين، فيما أعلنت "ميتا" تعليق وصول المراهقين عالمياً إلى شخصيات ، تمهيداً لإطلاق نسخة مطوّرة تأخذ ملاحظات الأهل في الاعتبار. كذلك، يتيح " " للأهل تحديد مستوى استخدام أبنائهم المراهقين لخدمة "ميتا إيه آي"، سواء في إنشاء المحتوى أو طرح الأسئلة والحصول على إجابات.

لكن التحدي الأكبر لا يزال يتمثل في المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي الذي يتدفق إلى خلاصات المستخدمين ويظهر ضمن التوصيات، إذ لا توفر معظم المنصات خيارات كافية للتحكم فيه، خصوصاً ضمن أدوات الرقابة الأبوية.

ويثير هذا الواقع مخاوف لدى الأهالي والجهات المعنية بحماية الأطفال، وسط تحذيرات من أن انتشار هذا النوع من المحتوى قد يؤثر في رفاه القاصرين وسلامتهم النفسية. وفي نيسان، دعت منظمة "فيربلاي"، بدعم من أكثر من 200 منظمة وخبير، منصتي " " و" " إلى إزالة المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي من "يوتيوب كيدز"، ومنع اقتراح مقاطع الفيديو المنتجة بهذه التقنية للمستخدمين دون سن الثامنة عشرة.

وتواجه "بينتريست" نفسها تحديات في الحد من انتشار المحتوى الرديء المُنتج بالذكاء الاصطناعي، رغم إطلاقها خلال عام 2025 أدوات تتيح للمستخدمين تقليص ظهوره في خلاصاتهم.

ويأتي التحديث الجديد في إطار حزمة من إجراءات الرقابة الأبوية، تشمل أيضاً إمكانية إيقاف التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، والتحكم بمستوى الإشعارات الواردة عبر التطبيق والمتصفح والبريد الإلكتروني، فضلاً عن إعادة تصميم صفحة إعدادات الرقابة الأبوية لتسهيل استخدامها، وإضافة خيارات للتحكم بالإعلانات المخصصة.