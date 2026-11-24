شهدت منصة "تيك توك" عطلاً تقنياً واسعاً، أدى إلى اضطراب عدد من خدماتها، وسط شكاوى من المستخدمين بشأن صعوبة تصفح الفيديوهات والوصول إلى نتائج البحث والملفات الشخصية والمفضّلة، إضافة إلى مشكلات في ميزات أخرى داخل التطبيق.

وطالت الأعطال تطبيق "تيك توك" على هواتف "آيفون" و"أندرويد"، فضلاً عن الموقع الإلكتروني للمنصة، إذ أفاد مستخدمون بأن الفيديوهات لا تُحمّل في صفحة "لك"، فيما لا تظهر نتائج البحث بالشكل المعتاد، وتفتح بعض الملفات الشخصية على صفحات فارغة. كذلك واجه بعض المستخدمين صعوبة في الوصول إلى روابط مقاطع فيديو محددة.

وأظهرت بيانات موقع "Downdetector"، المتخصص في رصد الأعطال التقنية استناداً إلى بلاغات المستخدمين، ارتفاعاً كبيراً في الشكاوى المتعلقة بالمنصة، إذ بدأت البلاغات بالتصاعد نحو الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، لتصل إلى نحو 25 ألف بلاغ.

وتزامن ذلك مع تداول شكاوى واسعة عبر ، ما يشير إلى أن المشكلة لا تقتصر على مستخدمين محددين، بل تشمل نطاقاً واسعاً من خدمات المنصة.

ولم تصدر "تيك توك" حتى الآن توضيحاً رسمياً بشأن أسباب العطل، كما لم تحدد موعداً متوقعاً لعودة الخدمات إلى طبيعتها، رغم طلبات التعليق التي وُجهت إلى الشركة.

ويأتي هذا الاضطراب بعد سلسلة أعطال أُبلغ عنها خلال الأسبوعين الماضيين، ما أعاد طرح تساؤلات بشأن استقرار خدمات المنصة وموثوقيتها.

ولا تزال أسباب العطل غير معروفة، فيما يُنتظر صدور توضيح من الشركة بشأن طبيعة المشكلة والوقت اللازم لمعالجتها.