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تتحضر شركة «سامسونغ» لإضافة ميزة جديدة تعتمد على إلى هواتفها، تتيح للمستخدمين تحويل الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة إلى فيديوهات قصيرة قابلة للمشاركة، من دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.وتحمل الميزة اسم «Shorts»، ومن المتوقع دمجها في تطبيق (Gallery)، حيث ستتيح إنشاء مقاطع تلقائياً أو من خلال أوامر نصية بسيطة، مثل «صور رحلتي الأخيرة»، ليجمع الذكاء الاصطناعي الصور والفيديوهات المرتبطة بالطلب في مقطع واحد.كما ستوفر الأداة خيارات لتعديل الفيديوهات وتخصيصها، من خلال إضافة الموسيقى والخطوط، على أن تُحفظ المقاطع ضمن قسم Stories في المعرض.وبحسب موقع «SamMobile»، رُصدت الميزة في النسخة التجريبية من واجهة One UI 9.5 على هواتف S26، وسط توقعات بإطلاقها مع سلسلة Galaxy S27 خلال عام 2027.(إرم نيوز)