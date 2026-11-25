خلال تصفح الإنترنت أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو تحميل الملفات، تتبادل الأجهزة والخوادم البيانات عبر معرفات رقمية تُعرف باسم "عناوين الإنترنت" (IP)؛ إلا أن ما يغيب عن كثيرين هو اعتماد الاتصال الرقمي على نوعين مختلفين من هذه العناوين، هما العنوان العام والعنوان الخاص، ولكل منهما دور مستقل في .

Advertisement

وبحسب تقرير نشره موقع "Engadget"، يمثّل عنوان IP العام المعرّف الذي يمنحه مزود خدمة الإنترنت لجهاز التوجيه "الراوتر"، وهو ما يتيح لشبكتك التواصل مع العالم الخارجي، ويمكّن الخوادم من التعرّف على مصدر اتصالك بالشبكة.



في المقابل، يُستخدم عنوان IP الخاص للتعرف على الأجهزة الموجودة داخل شبكتك المحلية، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والأجهزة المنزلية الذكية، إذ يحصل كل جهاز على عنوان منفصل يتيح له التواصل مع بقية الأجهزة المتصلة بالراوتر.



ويمكن تبسيط الفرق بين النوعين من خلال تشبيه عنوان IP العام بعنوان المنزل، بينما تمثل العناوين الخاصة أرقام الشقق داخله، فالعنوان الأول يحدد الشبكة على الإنترنت، والثاني يميز الأجهزة الموجودة داخلها.



كيف تشترك الأجهزة في عنوان واحد؟ وبحسب تقرير نشره موقع "Engadget"، يمثّل عنوان IP العام المعرّف الذي يمنحه مزود خدمة الإنترنت لجهاز التوجيه "الراوتر"، وهو ما يتيح لشبكتك التواصل مع العالم الخارجي، ويمكّن الخوادم من التعرّف على مصدر اتصالك بالشبكة.في المقابل، يُستخدم عنوان IP الخاص للتعرف على الأجهزة الموجودة داخل شبكتك المحلية، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والأجهزة المنزلية الذكية، إذ يحصل كل جهاز على عنوان منفصل يتيح له التواصل مع بقية الأجهزة المتصلة بالراوتر.ويمكن تبسيط الفرق بين النوعين من خلال تشبيه عنوان IP العام بعنوان المنزل، بينما تمثل العناوين الخاصة أرقام الشقق داخله، فالعنوان الأول يحدد الشبكة على الإنترنت، والثاني يميز الأجهزة الموجودة داخلها.



على الرغم من أن كل جهاز متصل بالراوتر يمتلك عنوان IP خاصاً به، فإن جميع هذه الأجهزة تستطيع استخدام عنوان IP عام واحد للوصول إلى الإنترنت، بفضل تقنية تُعرف باسم ترجمة عناوين الشبكة "NAT".



وتتيح هذه التقنية للراوتر إدارة حركة البيانات بين الأجهزة الموجودة داخل الشبكة والإنترنت، بحيث يمكن لكل جهاز إرسال واستقبال البيانات دون الحاجة إلى امتلاك عنوان عام مستقل.



وتستخدم الشبكات المنزلية عادة عناوين خاصة تبدأ بالنطاق 192.168، بينما توجد نطاقات أخرى مخصصة للشبكات الأكبر، أبرزها 10.0.0.0 و172.16.0.0 إلى 172.31.255.255.

على الرغم من أن كل جهاز متصل بالراوتر يمتلك عنوان IP خاصاً به، فإن جميع هذه الأجهزة تستطيع استخدام عنوان IP عام واحد للوصول إلى الإنترنت، بفضل تقنية تُعرف باسم ترجمة عناوين الشبكة "NAT".وتتيح هذه التقنية للراوتر إدارة حركة البيانات بين الأجهزة الموجودة داخل الشبكة والإنترنت، بحيث يمكن لكل جهاز إرسال واستقبال البيانات دون الحاجة إلى امتلاك عنوان عام مستقل.وتستخدم الشبكات المنزلية عادة عناوين خاصة تبدأ بالنطاق 192.168، بينما توجد نطاقات أخرى مخصصة للشبكات الأكبر، أبرزها 10.0.0.0 و172.16.0.0 إلى 172.31.255.255.

كيف تعرف عنوان IP العام والخاص؟



يمكن معرفة عنوان IP العام بسهولة من خلال مواقع متخصصة مثل "WhatIsMyIPAddress" و"ifconfig.me"، إذ يكفي فتح أحدها باستخدام أي جهاز متصل بالراوتر.



أما عنوان IP الخاص، فيمكن العثور عليه من خلال إعدادات الراوتر، التي تعرض قائمة الأجهزة المتصلة بالشبكة وعناوينها، وإن كانت بعض الأجهزة لا تظهر أسماءها التعريفية بوضوح.



ويمكن أيضاً الوصول إلى العنوان الخاص مباشرة من إعدادات الأجهزة:



: افتح موجه الأوامر واكتب "ipconfig"، ثم ابحث عن عنوان "IPv4".



ماك: استخدم الأمر "ipconfig getifaddr en0" لشبكة "Wi-Fi".



آيفون: افتح الإعدادات، ثم "Wi-Fi"، واضغط على علامة المعلومات بجوار الشبكة المتصل بها، وابحث عن قسم "IPv4".



أندرويد: انتقل إلى الإعدادات، ثم الشبكة والإنترنت، واختر شبكة الاتصال الحالية للعثور على عنوان IP الخاص بالجهاز.



ماذا تكشف عناوين IP عن أعطال الشبكة؟



لا تقتصر أهمية معرفة عناوين IP على تحديد الأجهزة المتصلة، بل تساعد أيضاً في تشخيص مشكلات الاتصال بالإنترنت. فإذا ظهر لجهاز داخل الشبكة عنوان يبدأ بالأرقام 169.254 بدلاً من النطاق المعتاد 192.168، فقد يعني ذلك أنه لم يتمكن من الحصول على عنوان IP من الراوتر.



أما إذا كانت الأجهزة تمتلك عناوين خاصة صحيحة، لكنها لا تستطيع الوصول إلى الإنترنت، فيمكن أن يساعد ذلك في تضييق نطاق البحث عن المشكلة، وتوجيه الانتباه إلى الراوتر أو مزود خدمة الإنترنت بدلاً من فحص كل جهاز على حدة.



وبذلك، فإن فهم الفرق بين العنوان العام والخاص لا يساعد فقط على معرفة كيفية عمل الشبكات المنزلية، بل يمنح المستخدم وسيلة عملية لتحديد الأجهزة المتصلة واكتشاف أسباب انقطاع الإنترنت.

